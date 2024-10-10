В Тюмени резко растет число бездомных из-за наркотиков и психических расстройств

10 октября 2024 в 21:20 Размер текста - 17 +

Тюменцы оказываются на улице из-за зависимостей и психических расстройств Фото: Размик Закарян © URA.RU В Тюменской области ежегодно растет количество бездомных. Как сообщила URA.RU заместитель директора по социальной работе центра «Милосердие» Ольга Трепетен, в основном горожане оказываются на улице из-за зависимостей, психических расстройств и сложных жизненных ситуаций. «В настоящее время у нас находятся около 180 человек. Количество бездомных с каждым годом растет. Основные причины, по которым люди остаются на улице, — употребление психоактивных веществ, алкоголя, ментальные нарушения, потеря работы. Проблема очень обширная на самом деле», — рассказала Ольга. Она отметила, что бездомных в этом году летом было больше, чем за тот же период в 2023 году. Также выросло количество тяжелобольных людей, поступивших из стационара. По данным центра, за текущий год помогли более 920 горожанам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области ежегодно растет количество бездомных. Как сообщила URA.RU заместитель директора по социальной работе центра «Милосердие» Ольга Трепетен, в основном горожане оказываются на улице из-за зависимостей, психических расстройств и сложных жизненных ситуаций. «В настоящее время у нас находятся около 180 человек. Количество бездомных с каждым годом растет. Основные причины, по которым люди остаются на улице, — употребление психоактивных веществ, алкоголя, ментальные нарушения, потеря работы. Проблема очень обширная на самом деле», — рассказала Ольга. Она отметила, что бездомных в этом году летом было больше, чем за тот же период в 2023 году. Также выросло количество тяжелобольных людей, поступивших из стационара. По данным центра, за текущий год помогли более 920 горожанам.