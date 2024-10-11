Тюменцы увидят одну из самых ярких комет за последние 13 лет

© Служба новостей «URA.RU»
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Комета C/2023 A3, сфотографированная 28 сентября 2024 года из Новой Зеландии. Stock
Первую неделю комета будет видна невооруженным взглядом Фото:

Жители Тюмени с 12 октября смогут наблюдать пролетающую комету C/2023 A3. Об URA.RU рассказал главный инженер обсерватории Старая Башня Виталий Угренинов. Лучше всего ее будет видно за городом.

«С 12 октября на вечернем небе появится хвостатая гостья — комета C/2023 A3 (Цзыцзиньшань — ATLAS). Это самая яркая комета за последние 13 лет. Первую неделю комета будет видна невооруженным взглядом, как туманная звездочка с длинным хвостом. С каждым днем она будет становиться тусклее, а в конце месяца ее можно будет увидеть только в бинокль или телескоп», — рассказал Виталий Угренинов.

Комета будет появляться в ясную погоду сразу после захода солнца. Для того, чтобы ее увидеть нужно место с открытым западным горизонтом, например за городом, где нет построек.

Ранее URA.RU писало о том, что тюменцы увидят звездопад Персеиды. В самый пик над городом будет падать до 150 звезд в час.

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Жители Тюмени с 12 октября смогут наблюдать пролетающую комету C/2023 A3. Об URA.RU рассказал главный инженер обсерватории Старая Башня Виталий Угренинов. Лучше всего ее будет видно за городом. «С 12 октября на вечернем небе появится хвостатая гостья — комета C/2023 A3 (Цзыцзиньшань — ATLAS). Это самая яркая комета за последние 13 лет. Первую неделю комета будет видна невооруженным взглядом, как туманная звездочка с длинным хвостом. С каждым днем она будет становиться тусклее, а в конце месяца ее можно будет увидеть только в бинокль или телескоп», — рассказал Виталий Угренинов. Комета будет появляться в ясную погоду сразу после захода солнца. Для того, чтобы ее увидеть нужно место с открытым западным горизонтом, например за городом, где нет построек. Ранее URA.RU писало о том, что тюменцы увидят звездопад Персеиды. В самый пик над городом будет падать до 150 звезд в час.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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