Тюменцы увидят одну из самых ярких комет за последние 13 лет

Первую неделю комета будет видна невооруженным взглядомФото: AlexL1024/Wikipedia/CC0 1.0
Жители Тюмени с 12 октября смогут наблюдать пролетающую комету C/2023 A3. Об URA.RU рассказал главный инженер обсерватории Старая Башня Виталий Угренинов. Лучше всего ее будет видно за городом.
«С 12 октября на вечернем небе появится хвостатая гостья — комета C/2023 A3 (Цзыцзиньшань — ATLAS). Это самая яркая комета за последние 13 лет. Первую неделю комета будет видна невооруженным взглядом, как туманная звездочка с длинным хвостом. С каждым днем она будет становиться тусклее, а в конце месяца ее можно будет увидеть только в бинокль или телескоп», — рассказал Виталий Угренинов.
Комета будет появляться в ясную погоду сразу после захода солнца. Для того, чтобы ее увидеть нужно место с открытым западным горизонтом, например за городом, где нет построек.
Ранее URA.RU писало о том, что тюменцы увидят звездопад Персеиды. В самый пик над городом будет падать до 150 звезд в час.
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Жители Тюмени с 12 октября смогут наблюдать пролетающую комету C/2023 A3. Об URA.RU рассказал главный инженер обсерватории Старая Башня Виталий Угренинов. Лучше всего ее будет видно за городом. «С 12 октября на вечернем небе появится хвостатая гостья — комета C/2023 A3 (Цзыцзиньшань — ATLAS). Это самая яркая комета за последние 13 лет. Первую неделю комета будет видна невооруженным взглядом, как туманная звездочка с длинным хвостом. С каждым днем она будет становиться тусклее, а в конце месяца ее можно будет увидеть только в бинокль или телескоп», — рассказал Виталий Угренинов. Комета будет появляться в ясную погоду сразу после захода солнца. Для того, чтобы ее увидеть нужно место с открытым западным горизонтом, например за городом, где нет построек. Ранее URA.RU писало о том, что тюменцы увидят звездопад Персеиды. В самый пик над городом будет падать до 150 звезд в час.