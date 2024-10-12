12 октября 2024

На курганской трассе перевернулась фура. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Фура попала в аварию (архивное фото)
Фура попала в аварию (архивное фото) Фото:

В Курганской области недалеко от города Макушино на трассе перевернулся большегрузный автомобиль. Об этом сообщили очевидцы с места событий.

«Фура перевернулась на трассе перед Макушино», — говорится в сообщении, опубликованном в группе «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплено видео с места аварии.

На кадрах видно, что два большегруза остановились у фуры, которая слетела в кювет. О том, есть ли пострадавшие в ДТП — не сообщается.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в Госавтоинспекцию УМВД России по Курганской области по теме публикации. Ответ ожидается. 

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В Курганской области недалеко от города Макушино на трассе перевернулся большегрузный автомобиль. Об этом сообщили очевидцы с места событий. «Фура перевернулась на трассе перед Макушино», — говорится в сообщении, опубликованном в группе «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплено видео с места аварии. На кадрах видно, что два большегруза остановились у фуры, которая слетела в кювет. О том, есть ли пострадавшие в ДТП — не сообщается. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в Госавтоинспекцию УМВД России по Курганской области по теме публикации. Ответ ожидается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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