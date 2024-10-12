Фура попала в аварию (архивное фото)
В Курганской области недалеко от города Макушино на трассе перевернулся большегрузный автомобиль. Об этом сообщили очевидцы с места событий.
«Фура перевернулась на трассе перед Макушино», — говорится в сообщении, опубликованном в группе «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплено видео с места аварии.
На кадрах видно, что два большегруза остановились у фуры, которая слетела в кювет. О том, есть ли пострадавшие в ДТП — не сообщается.
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в Госавтоинспекцию УМВД России по Курганской области по теме публикации. Ответ ожидается.
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