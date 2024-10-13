«Почта России»: перевозка груза беспилотником на Ямале в 152 раза дороже авиации

Перевозка одного килограмма груза между поселками Тазовский и Антипаютой (ЯНАО) с помощью беспилотника обходится в 152 раза дороже, чем регулярной авиацией и в 43 раза дороже чартера, сообщает «Почта России». Беспилотная авиационная система (БАС) на Ямале используется пока экспериментально.
«Перевозка одного кг груза на маршруте из поселка Тазовский в село Антипаюта (находятся в Заполярье) с помощью беспилотника пока обходится в 152 раза дороже, чем на регулярном пилотируемом рейсе и в 43 раза дороже чартера», — сообщает РБК со ссылкой на доклад руководителя дирекции управления транспортом «Почты России» Георгия Баутина.
Как поясняет источник, между Тазовским и Антипаютой налажено вертолетное сообщение. Стоимость доставки одного кг груза на регулярном рейсе между этими населенными пунктами — 90 рублей, на чартере — 315 рублей.
Значительно дороже обходится БАС — в 13,6 тысяч рублей, приводит источник данные «Почты России». «При этом целями эксперимента по дронам было снижение стоимости перевозки до значений ниже, чем на пилотируемой авиации уже к 2024 году», — пишет источник.
Кроме этого, сообщается о недостаточной надежности используемых беспилотников. В эксперименте участвуют три модели вертолетного типа грузоподъемностью от 50 до 100 кг.
Эксперимент по доставке грузов беспилотниками проводится с 2022 года по инициативе правительства РФ на Ямале, в Чукотском автономном округе, Камчатском крае, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. Беспилотники не только перевозят грузы, но и проводят аэрофотосъемку. По мнению инициаторов эксперимента, это позволит оперативно и точно обследовать важные инфраструктурные объекты, например трубопроводы и линии электропередачи.
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