Тюменские аттракционы уходят на «зимовку»

Аттракционы в Тюмени закрываются из-за холодов
© Служба новостей «URA.RU»
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Карусели начали закрываться на Цветном бульваре с начала октября
Карусели начали закрываться на Цветном бульваре с начала октября Фото:

Аттракционы на Цветном бульваре в Тюмени постепенно закрывают из-за холодов. Об этом URA.RU сообщили в городском парке культуры и отдыха.

«Карусели постепенно закрываются. На данный момент уже не работают шесть аттракционов: „Циклон“, „Седьмое небо“, „Лебединое озеро“, „Высший пилотаж“, „Пожарная команда“ и „Клоун“», — рассказали в учреждении.

Круглый год на территории парка работают несколько каруселей. Среди них — колесо обозрения и «Роскошная карусель».

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Аттракционы на Цветном бульваре в Тюмени постепенно закрывают из-за холодов. Об этом URA.RU сообщили в городском парке культуры и отдыха. «Карусели постепенно закрываются. На данный момент уже не работают шесть аттракционов: „Циклон“, „Седьмое небо“, „Лебединое озеро“, „Высший пилотаж“, „Пожарная команда“ и „Клоун“», — рассказали в учреждении. Круглый год на территории парка работают несколько каруселей. Среди них — колесо обозрения и «Роскошная карусель».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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