Тюменские аттракционы уходят на «зимовку»

Карусели начали закрываться на Цветном бульваре с начала октября
Аттракционы на Цветном бульваре в Тюмени постепенно закрывают из-за холодов. Об этом URA.RU сообщили в городском парке культуры и отдыха.
«Карусели постепенно закрываются. На данный момент уже не работают шесть аттракционов: „Циклон“, „Седьмое небо“, „Лебединое озеро“, „Высший пилотаж“, „Пожарная команда“ и „Клоун“», — рассказали в учреждении.
Круглый год на территории парка работают несколько каруселей. Среди них — колесо обозрения и «Роскошная карусель».
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