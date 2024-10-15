Титовский второй раз стал мэром Салехарда, а поезд изменит расписание: события дня в ЯНАО

Мэра Салехарда Титовского депутаты утвердили на второй срок
© Служба новостей «URA.RU»
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Новым мэром Салехарда второй раз стал Алексей Титовский (фото из архива)
Новым мэром Салехарда второй раз стал Алексей Титовский (фото из архива) Фото:

Дума Салехарда утвердила кандидатуру действующего мэра Алексея Титовского на второй срок, а председатель горсуда официально вступил в должность. Поезд из Нового Уренгоя до Казани будет отправляться позднее, а в Ноябрьске за утро произошло шесть ДТП. Об этих и других событиях, произошедших в ЯНАО 15 октября — в материале URA.RU.

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Дума Салехарда утвердила кандидатуру действующего мэра Алексея Титовского на второй срок, а председатель горсуда официально вступил в должность. Поезд из Нового Уренгоя до Казани будет отправляться позднее, а в Ноябрьске за утро произошло шесть ДТП. Об этих и других событиях, произошедших в ЯНАО 15 октября — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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