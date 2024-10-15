Титовский второй раз стал мэром Салехарда, а поезд изменит расписание: события дня в ЯНАО

Новым мэром Салехарда второй раз стал Алексей Титовский (фото из архива)
Дума Салехарда утвердила кандидатуру действующего мэра Алексея Титовского на второй срок, а председатель горсуда официально вступил в должность. Поезд из Нового Уренгоя до Казани будет отправляться позднее, а в Ноябрьске за утро произошло шесть ДТП. Об этих и других событиях, произошедших в ЯНАО 15 октября — в материале URA.RU.
- В Салехарде прошел конкурс по выбору мэра. Большинством голосов была одобрена кандидатура действующего главы администрации Алексея Титовского. С подробностями трудового пути мэра можно ознакомиться в специальном материале. Коммунист Николай Мицкевич воздержался от одобрения его кандидатуры.
- Председатель горсуда Салехарда Николай Коблов официально приступил к работе. Ранее он вершил правосудие в Екатеринбурге, а до того получил опыт в прокуратуре.
- Погода в Москве помешала заместителю главы МЧС Роману Курынину принять участие в масштабных учениях. В Ноябрьске отрабатывали сценарий атаки БПЛА на нефтехранилища. Мероприятие проводилось в рамках «Конгресса безопасности Арктики».
- Из-за погодных условий на Ямале в Ноябрьске за утро произошло шесть ДТП. На трассе развернуло КАМАЗ, а Nissan Patrol стал «жертвой» опоры ЛЭП.
- Мэр Нового Уренгоя Антон Колодин встретился с командиром батальона «Ямал» Дмитрием Клишевым. А вечером рассказал о ремонте улицы Железнодорожной.
- Поезд из Нового Уренгоя до Казани будет отправляться на час позже. Изменения в расписании, о котором жители просили губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова во время «Честного маршрута-2024» вступят в силу 15 декабря.
- В Салехарде готовятся к масштабной реконструкции Обдорского острога. Работы по переустройству займут несколько лет. А в Ноябрьске на озере Ханто установили новый арт-объект.
- ПАО «Газпром» выставило на продажу гостиницу «Айсберг» в Надыме. А сами надымчане недовольны подорожанием услуг бани и повышением стоимости бензина.
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