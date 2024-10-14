Старинную крепость в столице ЯНАО реконструируют

Обдорский острог в Салехарде закрыли на реконструкцию. Объект культурного наследия и территория вокруг него будут преобразованы согласно дизайн-проекту, который разработали сотрудники департамента культуры ЯНАО, об этом URA.RU сообщил представитель департамента.
«Разработан проект модернизации Обдорского острога и территории вокруг него. Была разработана концепция и оригинальный дизайн-проект», — сообщила корреспонденту URA.RU начальник культурной политики ЯНАО Анна Подусова.
По данным проекта, на территории острога построят кузню и музей, трактир, мастерскую, навес для животных и пешеходный мост. Территория комплекса будет огорожена частоколом, а в кузне будет работать настоящая печь с горном. На данный момент администрация Салехарда ищет подрядчика, который реализует проект в жизнь — соответствующие документы были размещены на сайте госзакупок.
Ранее URA.RU сообщило, что власти Салехарда планируют открыть историческое кафе в здании бывшей сберкассы, на месте которой ранее находился дом купца Рочева. На нужды туристического общепита они потратят порядка 20 миллионов рублей.
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