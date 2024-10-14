14 октября 2024

Старинную крепость в столице ЯНАО реконструируют

Обдорский острог в Салехарде закрыли на реконструкцию
© Служба новостей «URA.RU»
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Туристический городок построят в Обдорском остроге
Туристический городок построят в Обдорском остроге Фото:

Обдорский острог в Салехарде закрыли на реконструкцию. Объект культурного наследия и территория вокруг него будут преобразованы согласно дизайн-проекту, который разработали сотрудники департамента культуры ЯНАО, об этом URA.RU сообщил представитель департамента.

«Разработан проект модернизации Обдорского острога и территории вокруг него. Была разработана концепция и оригинальный дизайн-проект», — сообщила корреспонденту URA.RU начальник культурной политики ЯНАО Анна Подусова.

По данным проекта, на территории острога построят кузню и музей, трактир, мастерскую, навес для животных и пешеходный мост. Территория комплекса будет огорожена частоколом, а в кузне будет работать настоящая печь с горном. На данный момент администрация Салехарда ищет подрядчика, который реализует проект в жизнь — соответствующие документы были размещены на сайте госзакупок.

Ранее URA.RU сообщило, что власти Салехарда планируют открыть историческое кафе в здании бывшей сберкассы, на месте которой ранее находился дом купца Рочева. На нужды туристического общепита они потратят порядка 20 миллионов рублей.

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Обдорский острог в Салехарде закрыли на реконструкцию. Объект культурного наследия и территория вокруг него будут преобразованы согласно дизайн-проекту, который разработали сотрудники департамента культуры ЯНАО, об этом URA.RU сообщил представитель департамента. «Разработан проект модернизации Обдорского острога и территории вокруг него. Была разработана концепция и оригинальный дизайн-проект», — сообщила корреспонденту URA.RU начальник культурной политики ЯНАО Анна Подусова. По данным проекта, на территории острога построят кузню и музей, трактир, мастерскую, навес для животных и пешеходный мост. Территория комплекса будет огорожена частоколом, а в кузне будет работать настоящая печь с горном. На данный момент администрация Салехарда ищет подрядчика, который реализует проект в жизнь — соответствующие документы были размещены на сайте госзакупок. Ранее URA.RU сообщило, что власти Салехарда планируют открыть историческое кафе в здании бывшей сберкассы, на месте которой ранее находился дом купца Рочева. На нужды туристического общепита они потратят порядка 20 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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