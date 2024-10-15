В Новом Уренгое открыли четырехполосную дорогу. Карта

В Новом Уренгое по улице Железнодорожной будет четырехполосное движение
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Четырехполосную дорогу открыли в Новом Уренгое (фото из архива)
Четырехполосную дорогу открыли в Новом Уренгое (фото из архива) Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) открыли автомобильное движение по улице Железнодорожной. Участок от дома 46а до улицы Комсомольской стал четырехполосным, сообщил глава администрации газовой столицы Антон Колодин.

«Открыли для движения автотранспорта участок Железнодорожной, от дома 46а до Комсомольской. На участке расширена проезжая часть, дорога стала четырехполосной», — написал Антон Колодин в telegram-канале. Расширение дороги продолжится и в следующем году.

Расширенный участок дороги по улице Железнодорожная
Расширенный участок дороги по улице Железнодорожная
Фото:
Расширенный участок дороги на карте
Расширенный участок дороги на карте
Фото:

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В Новом Уренгое (ЯНАО) открыли автомобильное движение по улице Железнодорожной. Участок от дома 46а до улицы Комсомольской стал четырехполосным, сообщил глава администрации газовой столицы Антон Колодин. «Открыли для движения автотранспорта участок Железнодорожной, от дома 46а до Комсомольской. На участке расширена проезжая часть, дорога стала четырехполосной», — написал Антон Колодин в telegram-канале. Расширение дороги продолжится и в следующем году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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