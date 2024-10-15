Четырехполосную дорогу открыли в Новом Уренгое (фото из архива)
В Новом Уренгое (ЯНАО) открыли автомобильное движение по улице Железнодорожной. Участок от дома 46а до улицы Комсомольской стал четырехполосным, сообщил глава администрации газовой столицы Антон Колодин.
«Открыли для движения автотранспорта участок Железнодорожной, от дома 46а до Комсомольской. На участке расширена проезжая часть, дорога стала четырехполосной», — написал Антон Колодин в telegram-канале. Расширение дороги продолжится и в следующем году.
Расширенный участок дороги по улице Железнодорожная
Расширенный участок дороги на карте
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите важные изменения в вашем регионе — подпишитесь на наш telegram-канал «Округ белых ночей» и будьте в теме!