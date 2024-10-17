В Тюмени рассказали, сколько бюджетных денег ушло на проект властей, от которого в итоге отказались

Проект «Единая карта жителя Тюменской области» закрыли из-за его бесполезности

Большинство задач тюменской ЕКЖ закрыла национальная платежная система «МИР» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Правительство Тюменской области отказалось от реализации проекта «Единая карта жителя Тюменской области», так как в настоящее время он бесполезен: все функции, которые должна была содержать карта, уже реализованы посредством других сервисов. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре региональных властей. При этом затраты бюджета на проект составили ноль рублей.

«На стадии запуска проекта „Единая карта жителя Тюменской области“ его задачами были развитие и популяризация платежной системы „МИР“, увеличение доли безналичных расчетов, развитие практики использования электронных сервисов при предоставлении населению медпомощи, транспортных и иных услуг, а также предоставление держателям карты доступа к программам лояльности предприятий (получение бонусов, баллов, выплата кэшбэка). Но с момента запуска проекта произошли существенные изменения, и задачи, решение которых планировалось, достигнуты без его реализации», — рассказали в инфоцентре.

Там пояснили, что за прошедшие годы с российского рынка ушли конкуренты системы «МИР», у которой также появилась своя программа лояльности, граждане и так стали чаще платить за товары картами, а полис ОМС стал электронным и доступен на портале госуслуг. Кроме того, в Тюменской области разработаны свои сервисы — транспортная карта, приложения «Телемед 72» и «Моя школа».

«Проект ЕКЖ не предусматривал расходов со стороны бюджета области на создание и выпуск электронной карты. Таким образом, бюджет региона не понес финансовых затрат», — добавили в правительстве.

Как ранее писало URA.RU, официально сообщение о запуске «Единой карты жителя Тюменской области» появилось в 2020 году. А в 2024-м власти решили закрыть проект, который должен был объединить в себе проездной, банковскую карту, носитель электронной подписи и прочие функции.