В центре Кургана столкнулись две легковушки и пассажирский автобус. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сейчас обстоятельства и причины ДТП устанавливаются (архивное фото)
Сейчас обстоятельства и причины ДТП устанавливаются (архивное фото) Фото:

В Кургане в ДТП попали два легковых автомобиля и пассажирский автобус. Авария произошла вечером 17 октября на перекресте улиц Войкова и Свердлова, рассказали URA.RU очевидцы.

«ДТП с автобусом на перекрестке Свердлова — Войкова в Кургане. Прибыла реанимация, вероятно, есть пострадавшие», — пояснили собеседники информационного агентства. 

В группе «Инцидент Курган» в соцсети «ВКонтакте» появилось фото с места происшествия. URA.RU обратилось за комментарием по теме публикации в ГАИ. Ответ ожидается.

Проезд вблизи Свердлова, 15 затруднен
Проезд вблизи Свердлова, 15 затруднен
Фото:

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В Кургане в ДТП попали два легковых автомобиля и пассажирский автобус. Авария произошла вечером 17 октября на перекресте улиц Войкова и Свердлова, рассказали URA.RU очевидцы. «ДТП с автобусом на перекрестке Свердлова — Войкова в Кургане. Прибыла реанимация, вероятно, есть пострадавшие», — пояснили собеседники информационного агентства.  В группе «Инцидент Курган» в соцсети «ВКонтакте» появилось фото с места происшествия. URA.RU обратилось за комментарием по теме публикации в ГАИ. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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