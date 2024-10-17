Сейчас обстоятельства и причины ДТП устанавливаются (архивное фото)
В Кургане в ДТП попали два легковых автомобиля и пассажирский автобус. Авария произошла вечером 17 октября на перекресте улиц Войкова и Свердлова, рассказали URA.RU очевидцы.
«ДТП с автобусом на перекрестке Свердлова — Войкова в Кургане. Прибыла реанимация, вероятно, есть пострадавшие», — пояснили собеседники информационного агентства.
В группе «Инцидент Курган» в соцсети «ВКонтакте» появилось фото с места происшествия. URA.RU обратилось за комментарием по теме публикации в ГАИ. Ответ ожидается.
Проезд вблизи Свердлова, 15 затруднен
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