Онколог из ХМАО развенчала мифы о раке груди

Развитие рака молочной железы не зависит от размера груди у женщин. Кроме того, опухоль может появиться и у мужчин, но такие случаи составляют всего 1%. Об этом рассказала онколог-маммолог сургутского центра охраны материнства и детства Анна Граматчикова.
«У женщин с большой грудью рак возникает чаще — миф. Размер груди никак не влияет на риск развития рака молочной железы. Однако врачи замечают разницу в сроках диагностики опухоли. Обычно женщины с маленькой грудью раньше обнаруживают подозрительное уплотнение и обращаются к врачу. В груди большего размера сложнее нащупать уплотнение и рак может дольше оставаться незамеченным», — рассказала Граматчикова в telegram-канале центра охраны материнства и детства.
Неправильно также думать, что при онкологии грудь будет болеть. «Боль — один из главных симптомов на поздних стадиях рака. На начальных стадиях у большинства женщин нет неприятных симптомов», — добавила онколог. Кроме того, бытует мнение якобы рак груди возникает у женщин после 40-50 лет. «Четверть всех опухолей груди развивается до 50 лет. В последнее время увеличилось число 25-35-летних пациентов с онкологией», — отметила врач.
Неправдив также миф и о том, что рак груди бывает только у женщин. Рак молочной железы у мужчин составляешь лишь 1% от всех случаев. «Для рака груди у мужчин характерно быстрое и агрессивное течение», — прокомментировала Граматчикова.
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