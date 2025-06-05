В Сургуте (ХМАО) 8 июня временно ограничат движение транспорта от перекрестка Университетской улицы с проспектом Ленина до площади перед Сургутским госуниверситетом. Об этом администрация города сообщила в своем telegram-канале.
«8 июня с 10:00 до 18:00 в связи с проведением XXV фестиваля национальных культур „Соцветие“ будет произведено перекрытие движения автотранспорта. По проезду от перекрестка „улица Университетская — проспект Ленина“ до площади перед Сургутским государственным университетом», — следует из сообщения.
На время проведения фестиваля изменится схема движения маршрута № 112. При движении от остановки «Университет»: начальная остановка «Газпром» и далее по маршруту. При движении от остановки «ДПК Сургутское»: конечная остановка «Газпром».
Ранее URA.RU сообщало о перекрытии дорог в Сургуте 7 июня из-за велопарада. Движение транспорта временно ограничат по улице Энгельса и Югорскому тракту.
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