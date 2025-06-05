05 июня 2025

В Сургуте перекроют дороги из-за фестиваля национальных культур. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Движение транспорта будет перекрыто 8 июня с 10:00 до 18:00
Движение транспорта будет перекрыто 8 июня с 10:00 до 18:00 Фото:

В Сургуте (ХМАО) 8 июня временно ограничат движение транспорта от перекрестка Университетской улицы с проспектом Ленина до площади перед Сургутским госуниверситетом. Об этом администрация города сообщила в своем telegram-канале.

«8 июня с 10:00 до 18:00 в связи с проведением XXV фестиваля национальных культур „Соцветие“ будет произведено перекрытие движения автотранспорта. По проезду от перекрестка „улица Университетская — проспект Ленина“ до площади перед Сургутским государственным университетом», — следует из сообщения.

На время проведения фестиваля изменится схема движения маршрута № 112. При движении от остановки «Университет»: начальная остановка «Газпром» и далее по маршруту. При движении от остановки «ДПК Сургутское»: конечная остановка «Газпром».

Ранее URA.RU сообщало о перекрытии дорог в Сургуте 7 июня из-за велопарада. Движение транспорта временно ограничат по улице Энгельса и Югорскому тракту.

8 июня в Сургуте пройдет фестиваль национальных культур «Соцветие»
8 июня в Сургуте пройдет фестиваль национальных культур «Соцветие»
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте (ХМАО) 8 июня временно ограничат движение транспорта от перекрестка Университетской улицы с проспектом Ленина до площади перед Сургутским госуниверситетом. Об этом администрация города сообщила в своем telegram-канале. «8 июня с 10:00 до 18:00 в связи с проведением XXV фестиваля национальных культур „Соцветие“ будет произведено перекрытие движения автотранспорта. По проезду от перекрестка „улица Университетская — проспект Ленина“ до площади перед Сургутским государственным университетом», — следует из сообщения. На время проведения фестиваля изменится схема движения маршрута № 112. При движении от остановки «Университет»: начальная остановка «Газпром» и далее по маршруту. При движении от остановки «ДПК Сургутское»: конечная остановка «Газпром». Ранее URA.RU сообщало о перекрытии дорог в Сургуте 7 июня из-за велопарада. Движение транспорта временно ограничат по улице Энгельса и Югорскому тракту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...