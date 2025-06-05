Власти назвали дату начала пляжного сезона в ХМАО

С 15 июня в поселке Салым Нефтеюганского района ХМАО будет открыт для посещения и купания единственный в муниципалитете официальный пляж. В настоящее время специалисты проводят необходимые проверки и готовят территорию для посещения, сообщили в администрации поселка.
На пляже Сырковый Сор уже завершено обследование дна зоны купания и проведена акарицидная обработка территории отдыха. «Сейчас проводятся анализы воды и почвы, ожидается проверка Роспотребнадзора. До получения официального заключения купание на пляже запрещено», — уточнили в администрации.
В рамках подготовки к открытию пляж планируется оборудовать спасательным пунктом со спасателем, установить буйки, бочку с питьевой водой и информационные стенды. Жителям и гостям района напоминают, что купаться в неорганизованных местах запрещено.
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