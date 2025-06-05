05 июня 2025

Власти назвали дату начала пляжного сезона в ХМАО

Купание на единственном пляже в Нефтеюганском районе будет разрешено с 15 июня
© Служба новостей «URA.RU»
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В Нефтеюганском районе с 15 июня можно будет купаться на пляже в Салыме
В Нефтеюганском районе с 15 июня можно будет купаться на пляже в Салыме Фото:

С 15 июня в поселке Салым Нефтеюганского района ХМАО будет открыт для посещения и купания единственный в муниципалитете официальный пляж. В настоящее время специалисты проводят необходимые проверки и готовят территорию для посещения, сообщили в администрации поселка.

На пляже Сырковый Сор уже завершено обследование дна зоны купания и проведена акарицидная обработка территории отдыха. «Сейчас проводятся анализы воды и почвы, ожидается проверка Роспотребнадзора. До получения официального заключения купание на пляже запрещено», — уточнили в администрации.

В рамках подготовки к открытию пляж планируется оборудовать спасательным пунктом со спасателем, установить буйки, бочку с питьевой водой и информационные стенды. Жителям и гостям района напоминают, что купаться в неорганизованных местах запрещено.

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С 15 июня в поселке Салым Нефтеюганского района ХМАО будет открыт для посещения и купания единственный в муниципалитете официальный пляж. В настоящее время специалисты проводят необходимые проверки и готовят территорию для посещения, сообщили в администрации поселка. На пляже Сырковый Сор уже завершено обследование дна зоны купания и проведена акарицидная обработка территории отдыха. «Сейчас проводятся анализы воды и почвы, ожидается проверка Роспотребнадзора. До получения официального заключения купание на пляже запрещено», — уточнили в администрации. В рамках подготовки к открытию пляж планируется оборудовать спасательным пунктом со спасателем, установить буйки, бочку с питьевой водой и информационные стенды. Жителям и гостям района напоминают, что купаться в неорганизованных местах запрещено.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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