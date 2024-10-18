Замминистра экономразвития уходит в отставку

«Ведомости»: замминистра экономразвития Торосов покинет должность
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Причины ухода Торосова неизвестны
Причины ухода Торосова неизвестны Фото:

Первый заместитель министра экономического развития России Илья Торосов уйдет в отставку. Об этом сообщил источник «Ведомостей», близкий к Минэкономразвития.

«Документы пока не подписаны, но это решение об отставке этого зама Максима Решетникова стоит ждать в ближайшее время», — передают «Ведомости» слова источника. Там также добавили, что причины ухода с должности Торосова неизвестны.

Возможным кандидатом на пост может стать бывший министр экономического развития Пермского края Максим Колесников, отмечает источник. Точное имя преемника Торосова не называется. 

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Первый заместитель министра экономического развития России Илья Торосов уйдет в отставку. Об этом сообщил источник «Ведомостей», близкий к Минэкономразвития. «Документы пока не подписаны, но это решение об отставке этого зама Максима Решетникова стоит ждать в ближайшее время», — передают «Ведомости» слова источника. Там также добавили, что причины ухода с должности Торосова неизвестны. Возможным кандидатом на пост может стать бывший министр экономического развития Пермского края Максим Колесников, отмечает источник. Точное имя преемника Торосова не называется. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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