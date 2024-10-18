Замминистра экономразвития уходит в отставку

Первый заместитель министра экономического развития России Илья Торосов уйдет в отставку. Об этом сообщил источник «Ведомостей», близкий к Минэкономразвития.
«Документы пока не подписаны, но это решение об отставке этого зама Максима Решетникова стоит ждать в ближайшее время», — передают «Ведомости» слова источника. Там также добавили, что причины ухода с должности Торосова неизвестны.
Возможным кандидатом на пост может стать бывший министр экономического развития Пермского края Максим Колесников, отмечает источник. Точное имя преемника Торосова не называется.
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