Врип главы Кургана Науменко проверил ремонт мостов

21 октября 2024 в 04:18 Размер текста - 17 +

Антон Науменко потребовал, чтобы подрядчики ускорились Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Временно исполняющий обязанности главы Кургана Антон Науменко выехал с проверкой на ремонт мостов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. «Антон Науменко провел очередной рабочий объезд. На мосту по улице Бурова-Петрова, который соединяет улицы Гоголя и Некрасова, продолжаются работы на деформационных швах. Ведутся работы на пешеходной части и по стяжке под гидроизоляцию на пролетах. На путепроводе у „Корвета“ рабочие щебенят тротуары и обустраивают деформационные швы, ремонтируют пролеты», — сообщили в группе администрации в соцсети «ВКонтакте». На мосту через реку Черная проводится обвязка арматуры на конструкциях, а на подъездах к Чеховскому в работе остаются съезды и парковки, основной ремонт дороги завершен. Науменко указал подрядчикам на необходимость ускориться и предоставить откорректированные графики ремонтов. Сообщалось, что в Кургане завершается ремонт моста через реку Черную, расположенного на проспекте Маршала Голикова. С начала сентября движение по отремонтированной проезжей части уже открыто, что позволило разгрузить транспортные потоки в районе Заозерном. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Временно исполняющий обязанности главы Кургана Антон Науменко выехал с проверкой на ремонт мостов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. «Антон Науменко провел очередной рабочий объезд. На мосту по улице Бурова-Петрова, который соединяет улицы Гоголя и Некрасова, продолжаются работы на деформационных швах. Ведутся работы на пешеходной части и по стяжке под гидроизоляцию на пролетах. На путепроводе у „Корвета“ рабочие щебенят тротуары и обустраивают деформационные швы, ремонтируют пролеты», — сообщили в группе администрации в соцсети «ВКонтакте». На мосту через реку Черная проводится обвязка арматуры на конструкциях, а на подъездах к Чеховскому в работе остаются съезды и парковки, основной ремонт дороги завершен. Науменко указал подрядчикам на необходимость ускориться и предоставить откорректированные графики ремонтов. Сообщалось, что в Кургане завершается ремонт моста через реку Черную, расположенного на проспекте Маршала Голикова. С начала сентября движение по отремонтированной проезжей части уже открыто, что позволило разгрузить транспортные потоки в районе Заозерном.