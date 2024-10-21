Житель Кургана купил билет на 30 рублей и выиграл три миллиона

Курганец стал победителем лотереи
Житель Кургана выиграл три миллиона рублей в лотерее «Большое Спортлото». Счастливый билет был куплен за 30 рублей через мобильную версию сайта «Столото», сообщили URA.RU организаторы лотереи.
«Участник из Кургана угадал шесть чисел из семи, что принесло ему миллионный выигрыш», — информирует пресс-служба организации. Выигрыш пришелся на 1835-й тираж, который прошел 21 октября 2024 года.
Личность победителя пока не разглашается. Организаторы лотереи заметили, что призы в лотерее «Большое Спортлото» разыгрываются два раза в день.
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