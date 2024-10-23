В Тюмени взлетят цены на бытовую технику

Цены вырастут в преддверии новогоднего ажиотажа Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В тюменских магазинах к новому году стоимость бытовой техники вырастет на 5—7%. Об этом URA.RU рассказали в нескольких специализированных магазинах.

«Техника почти вся подорожает к новому году. Примерно дороже станет на 5—7%. Цена вырастет на самые популярные виды товара — холодильники, стиральные машины, телевизоры. Сильнее всего скакнет стоимость на европейские марки, которые итак не самые бюджетные», — рассказал консультант сети магазинов «М.Видео».

Сотрудник магазина RBT подтвердил изменение цен на бытовую технику. Он отметил, что в ноябре цена ожидаемо упадет, а затем в канун праздников начнет расти из-за праздничного ажиотажа.