В Тюмени взлетят цены на бытовую технику

В тюменских магазинах к новому году стоимость бытовой техники вырастет на 5—7%. Об этом URA.RU рассказали в нескольких специализированных магазинах.
«Техника почти вся подорожает к новому году. Примерно дороже станет на 5—7%. Цена вырастет на самые популярные виды товара — холодильники, стиральные машины, телевизоры. Сильнее всего скакнет стоимость на европейские марки, которые итак не самые бюджетные», — рассказал консультант сети магазинов «М.Видео».
Сотрудник магазина RBT подтвердил изменение цен на бытовую технику. Он отметил, что в ноябре цена ожидаемо упадет, а затем в канун праздников начнет расти из-за праздничного ажиотажа.
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В тюменских магазинах к новому году стоимость бытовой техники вырастет на 5—7%. Об этом URA.RU рассказали в нескольких специализированных магазинах. «Техника почти вся подорожает к новому году. Примерно дороже станет на 5—7%. Цена вырастет на самые популярные виды товара — холодильники, стиральные машины, телевизоры. Сильнее всего скакнет стоимость на европейские марки, которые итак не самые бюджетные», — рассказал консультант сети магазинов «М.Видео». Сотрудник магазина RBT подтвердил изменение цен на бытовую технику. Он отметил, что в ноябре цена ожидаемо упадет, а затем в канун праздников начнет расти из-за праздничного ажиотажа.