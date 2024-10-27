В тюменском микрорайоне построят поликлинику

В Тюмени в районе Звездный городок появится новая поликлиника. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения. Строительство запланировано до 2030 года.
«Департаментом здравоохранения Тюменской области разработано медико-техническое задание и задание на проектирование по вышеуказанному объекту. Рассматривается вопрос включения строительства объекта в программу „Модернизации первичного звена здравоохранения“ национального проекта „Здравоохранение“ на 2026-2030 годы», — сообщили в департаменте.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени рядом с улицей Обдорской расположится большой каток площадью 6,5 тысячи квадратных метров. Предприниматель Александр Андросов, занимающийся строительством, поделился, что объект будет выполнен в форме сердца.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!