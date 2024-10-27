27 октября 2024

В тюменском микрорайоне построят поликлинику

© Служба новостей «URA.RU»
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Поликлинику построят к 2030 году
Поликлинику построят к 2030 году Фото:

В Тюмени в районе Звездный городок появится новая поликлиника. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения. Строительство запланировано до 2030 года.

«Департаментом здравоохранения Тюменской области разработано медико-техническое задание и задание на проектирование по вышеуказанному объекту. Рассматривается вопрос включения строительства объекта в программу „Модернизации первичного звена здравоохранения“ национального проекта „Здравоохранение“ на 2026-2030 годы», — сообщили в департаменте.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени рядом с улицей Обдорской расположится большой каток площадью 6,5 тысячи квадратных метров. Предприниматель Александр Андросов, занимающийся строительством, поделился, что объект будет выполнен в форме сердца.

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В Тюмени в районе Звездный городок появится новая поликлиника. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения. Строительство запланировано до 2030 года. «Департаментом здравоохранения Тюменской области разработано медико-техническое задание и задание на проектирование по вышеуказанному объекту. Рассматривается вопрос включения строительства объекта в программу „Модернизации первичного звена здравоохранения“ национального проекта „Здравоохранение“ на 2026-2030 годы», — сообщили в департаменте. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени рядом с улицей Обдорской расположится большой каток площадью 6,5 тысячи квадратных метров. Предприниматель Александр Андросов, занимающийся строительством, поделился, что объект будет выполнен в форме сердца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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