В Тюмени станет больше автобусов на маршруте, на который жаловались жители

28 октября 2024 в 19:24 Размер текста - 17 +

Ранее тюменцы жаловались, что в этих автобусах по утрам образовывается давка Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени на маршруте №77, который ходит из Ново-Патрушево в Зареку, увеличат количество автобусов на четыре единицы. Об этом сообщили в городской администрации. Ранее тюменцы жаловались, что в этих автобусах по утрам образовывается давка. «На маршруте №77 организовано движение автобусов малого и среднего классов вместимости. В период 2024—2026 годы запланировано увеличение количества автобусов на четыре единицы. Ограниченные параметры дорожной сети не позволяют на маршрут поставить автобусы большого и особо большого класса вместимости», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в ПАТП-1 прибыли 80 новых автобусов. Транспорт оснащен системами климат-контроля, камерами. Также в них установлены крепления для инвалидов, USB-зарядки для мобильных устройств и валидаторы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени на маршруте №77, который ходит из Ново-Патрушево в Зареку, увеличат количество автобусов на четыре единицы. Об этом сообщили в городской администрации. Ранее тюменцы жаловались, что в этих автобусах по утрам образовывается давка. «На маршруте №77 организовано движение автобусов малого и среднего классов вместимости. В период 2024—2026 годы запланировано увеличение количества автобусов на четыре единицы. Ограниченные параметры дорожной сети не позволяют на маршрут поставить автобусы большого и особо большого класса вместимости», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в ПАТП-1 прибыли 80 новых автобусов. Транспорт оснащен системами климат-контроля, камерами. Также в них установлены крепления для инвалидов, USB-зарядки для мобильных устройств и валидаторы.