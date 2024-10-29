29 октября 2024

Тюменские пожарные спасли из огня 12 человек. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени при пожаре пострадали двое человек
В Тюмени при пожаре пострадали двое человек Фото:

В Тюмени на улице Боровая, 7 произошло возгорание квартиры. Сотрудники МЧС спасли из пожара 12 человек, двое из них получили травмы.

«На месте вызова было задействовано семь единиц основной и специальной техники, работали 23 сотрудника… Сотрудники МЧС России спасли на пожаре 12 человек. Два человека травмированы», — написано в telegram-канале ГУ МЧС России по Тюменской области.

Сейчас прокуратура региона проводит проверку, которая поможет установить причины и обстоятельства произошедшего. Соблюдение прав жильцов дома и оказание помощи находятся на контроле ведомства.

В Тюмени произошло возгорание квартиры
В Тюмени произошло возгорание квартиры
Фото:

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В Тюмени на улице Боровая, 7 произошло возгорание квартиры. Сотрудники МЧС спасли из пожара 12 человек, двое из них получили травмы. «На месте вызова было задействовано семь единиц основной и специальной техники, работали 23 сотрудника… Сотрудники МЧС России спасли на пожаре 12 человек. Два человека травмированы», — написано в telegram-канале ГУ МЧС России по Тюменской области. Сейчас прокуратура региона проводит проверку, которая поможет установить причины и обстоятельства произошедшего. Соблюдение прав жильцов дома и оказание помощи находятся на контроле ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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