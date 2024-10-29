В Тюмени при пожаре пострадали двое человек
В Тюмени на улице Боровая, 7 произошло возгорание квартиры. Сотрудники МЧС спасли из пожара 12 человек, двое из них получили травмы.
«На месте вызова было задействовано семь единиц основной и специальной техники, работали 23 сотрудника… Сотрудники МЧС России спасли на пожаре 12 человек. Два человека травмированы», — написано в telegram-канале ГУ МЧС России по Тюменской области.
Сейчас прокуратура региона проводит проверку, которая поможет установить причины и обстоятельства произошедшего. Соблюдение прав жильцов дома и оказание помощи находятся на контроле ведомства.
В Тюмени произошло возгорание квартиры
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