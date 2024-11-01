Признание Трампа по «Северным потокам» и военные КНДР: о чем Песков рассказал журналистам

Песков: газопровод «Северный поток- 2» уцелел и готов к запуску
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Прессекретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции по окончанию голосования на выборах 2024. Москва, песков дмитрий, топ
Дмитрий Песков прокомментировал громкие заявления Дональда Трампа против РФ в преддверии выборов в США Фото:
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«Северный поток — 2»

В Кремле прокомментировали заявление кандидата в президенты США Дональда Трампа об «окончательной ликвидации» ветки газопровода «Северный поток 2». Там отметили, что не понимают, что имел в виду американский политик, так как газопровод уцелел и готов к эксплуатации. Также пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков вновь уточнил, что к заявлениям Запада о нахождении военных КНДР в Курской области нужно относиться со скепсисом. О чем еще Песков сообщил журналистам — в материале URA.RU.

«Северный поток» готов к эксплуатации

Накануне кандидат в президенты США Дональд Трамп дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону и заявил, что в конце 2019 года администрация Вашингтона под его руководством ввела санкции против РФ. Они заключались в приостановке строительства газопровода «Северный поток 2», который соединяет Россию и Германию Однако потом возникали проблемы с сертификацией из ФРГ. После 2022 года данная проблема усугубилась и ветка так и не была введена в эксплуатацию. Трамп в недавнем интервью Карлсону заявил, что таким образом он уничтожил газопровод.

Однако Дмитрий Песков в разговоре с журналистами подчеркнул, что газопровод уцелел после диверсии в 2022 году и сейчас ветка готова к эксплуатации. Поэтому в Кремле не совсем понимают, что Трамп имел в виду, уточнил пресс-секретарь президента РФ.

Реакция на другие заявления Трампа

В интервью Карлсону Дональд Трамп также заявил, что будет делать все для ухудшения отношений между Россией и Китаем. По словам Пескова, он не понимает, зачем мешать сотрудничеству двух стран. По его словам, партнерство между РФ и КНР носит стратегический характер.

В преддверии президентских выборов в США Трамп также раскритиковал всех американских политиков, которые стоят во главе страны. Сам Песков считает, что данные эксцентричные заявления являются нормой в последние дни перед выборами.

«Диалог» против США

Песков заявил, что Кремль поддерживает намерение некоммерческой организации «Диалог» подать иск против властей США из-за обвинений в распространении фальшивой информации. Он уточнил, что права необходимо защищать законно. Ранее «Диалог» нанял адвокатов и собрал факты для судебного иска в Пенсильвании.

О военных КНДР в Курской области

Госсекретарь США Энтони Блинкен на фоне укрепления отношения между Россией и Северной Кореей опасается, что военные из КНДР могли прибыть в Россию для участия в боях в Курской области против Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ранее Песков напомнил, что к таким опасениям следует относиться со скепсисом. Он опровергал отправку войск Северной Кореи в Россию. Новой информации по этому поводу у Кремля нет, отмечал Песков.

Россия о войне на Ближнем Востоке

Песков также отметил, что Россия сохраняет нейтралитет в арабо-израильском конфликте. Он подчеркнул, что Москва старается поддерживать контакты со всеми участниками конфликта, особенно с Израилем и ливанской группировкой «Хезболла». В Кремле добавили, что готовы оказывать помощь каждой их сторон при необходимости, включая Иран.

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В Кремле прокомментировали заявление кандидата в президенты США Дональда Трампа об «окончательной ликвидации» ветки газопровода «Северный поток 2». Там отметили, что не понимают, что имел в виду американский политик, так как газопровод уцелел и готов к эксплуатации. Также пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков вновь уточнил, что к заявлениям Запада о нахождении военных КНДР в Курской области нужно относиться со скепсисом. О чем еще Песков сообщил журналистам — в материале URA.RU. Накануне кандидат в президенты США Дональд Трамп дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону и заявил, что в конце 2019 года администрация Вашингтона под его руководством ввела санкции против РФ. Они заключались в приостановке строительства газопровода «Северный поток 2», который соединяет Россию и Германию Однако потом возникали проблемы с сертификацией из ФРГ. После 2022 года данная проблема усугубилась и ветка так и не была введена в эксплуатацию. Трамп в недавнем интервью Карлсону заявил, что таким образом он уничтожил газопровод. Однако Дмитрий Песков в разговоре с журналистами подчеркнул, что газопровод уцелел после диверсии в 2022 году и сейчас ветка готова к эксплуатации. Поэтому в Кремле не совсем понимают, что Трамп имел в виду, уточнил пресс-секретарь президента РФ. В интервью Карлсону Дональд Трамп также заявил, что будет делать все для ухудшения отношений между Россией и Китаем. По словам Пескова, он не понимает, зачем мешать сотрудничеству двух стран. По его словам, партнерство между РФ и КНР носит стратегический характер. В преддверии президентских выборов в США Трамп также раскритиковал всех американских политиков, которые стоят во главе страны. Сам Песков считает, что данные эксцентричные заявления являются нормой в последние дни перед выборами. Песков заявил, что Кремль поддерживает намерение некоммерческой организации «Диалог» подать иск против властей США из-за обвинений в распространении фальшивой информации. Он уточнил, что права необходимо защищать законно. Ранее «Диалог» нанял адвокатов и собрал факты для судебного иска в Пенсильвании. Госсекретарь США Энтони Блинкен на фоне укрепления отношения между Россией и Северной Кореей опасается, что военные из КНДР могли прибыть в Россию для участия в боях в Курской области против Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ранее Песков напомнил, что к таким опасениям следует относиться со скепсисом. Он опровергал отправку войск Северной Кореи в Россию. Новой информации по этому поводу у Кремля нет, отмечал Песков. Песков также отметил, что Россия сохраняет нейтралитет в арабо-израильском конфликте. Он подчеркнул, что Москва старается поддерживать контакты со всеми участниками конфликта, особенно с Израилем и ливанской группировкой «Хезболла». В Кремле добавили, что готовы оказывать помощь каждой их сторон при необходимости, включая Иран.
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