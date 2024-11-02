Ели в снегу и Щелкунчик в полный рост: как в тюменских магазинах готовятся к Новому году. Фоторепортаж

В магазинах Тюмени начали продавать новогодние товары
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В магазинах праздничная атрибутика начала появляться в середине октября
В магазинах праздничная атрибутика начала появляться в середине октября Фото:

В магазинах Тюмени уже во всю появляются новогодние товары. На витрины выставлены полутораметровые ели и костюмы Деда Мороза. А еще — деревянные Щелкунчики и шарики всех мастей. Чем еще можно закупиться в канун праздников — в фоторепортаже URA.RU.

В первые дни продаж новогодних украшений горожане только присматриваются к ассортименту. Преобладают красные и белые цвета украшений
В первые дни продаж новогодних украшений горожане только присматриваются к ассортименту. Преобладают красные и белые цвета украшений
Фото:
В продаже появился и главный символ праздника — елка. На выбор тюменцам лаконичные деревья или «припорошенные снегом»
В продаже появился и главный символ праздника — елка. На выбор тюменцам лаконичные деревья или «припорошенные снегом»
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Для тех, кто желает побыть в праздник волшебником в продаже появились костюмы Деда Мороза и Снегурочки. Из разбирают в первую очередь
Для тех, кто желает побыть в праздник волшебником в продаже появились костюмы Деда Мороза и Снегурочки. Из разбирают в первую очередь
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Шары появились в магазинах на любой вкус и цвет. Разных размеров и форм —остается только определиться в выбором
Шары появились в магазинах на любой вкус и цвет. Разных размеров и форм —остается только определиться в выбором
Фото:
Из необычного —Щелкунчик в полный рост
Из необычного —Щелкунчик в полный рост
Фото:

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В магазинах Тюмени уже во всю появляются новогодние товары. На витрины выставлены полутораметровые ели и костюмы Деда Мороза. А еще — деревянные Щелкунчики и шарики всех мастей. Чем еще можно закупиться в канун праздников — в фоторепортаже URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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