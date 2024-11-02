Депутат рассказал о переломе в зоне СВО

В зоне проведения спецоперации произошел перелом. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
«Можно ответственно сказать, что перелом произошел. Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) наращивают наступательные действия по отношению к противнику на различных направлениях», — передает «Lenta.ru» слова Швыткина. По его словам, российские бойцы активно наступают на южнодонецком и харьковском направлениях.
Депутат добавил, что на текущий момент российские военнослужащие активно вытесняют ВСУ. По его словам, каждый населенный пункт, переходящий под контроль ВС РФ, обладает стратегически важным значением.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские бойцы освободили Кураховку в ДНР и Першотравневое в Харьковской области. ВС РФ совершили успешные наступательные действия на этих направлениях, передает RT. Главком ВСУ Александр Сырский также заявил о самом мощном наступлении российской армии.
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