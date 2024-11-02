02 ноября 2024

Появилась еще одна женщина, пострадавшая от подозреваемого в насилии курганца

© Служба новостей «URA.RU»
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На данный момент подозреваемый находится под стражей Фото:

Полиция установила еще одну женщину, пострадавшую от курганца, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области. Мужчина был задержан 31 октября.

«На данный момент установлена еще одна женщина, которая пострадала от действий злоумышленника. Оперуполномоченные и следователи выясняют все детали и устанавливают дополнительные эпизоды преступлений курганца», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Полицейские продолжают искать пострадавших от действий мужчины. Сотрудники правоохранительных органов просят обратиться в полицию по телефонам: 8 (3522) 42-12-98 (дежурная часть УМВД России по Курганской области), 8 (3522) 45-64-48 (УМВД России по г. Кургану).

Рнее сообщалось, что задержан 33-летний курганец, подозреваемый в нападении и изнасиловании несовершеннолетней на окраине города. Оперативники поймали мужчину, используя записи с камер видеонаблюдения и словесный портрет. Следственные органы возбудили и начали расследование уголовного дела.

Курганцев, пострадавших от действий подозреваемого, просят обратиться в полицию
Курганцев, пострадавших от действий подозреваемого, просят обратиться в полицию
Фото:

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Полиция установила еще одну женщину, пострадавшую от курганца, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области. Мужчина был задержан 31 октября. «На данный момент установлена еще одна женщина, которая пострадала от действий злоумышленника. Оперуполномоченные и следователи выясняют все детали и устанавливают дополнительные эпизоды преступлений курганца», — сообщили в telegram-канале ведомства. Полицейские продолжают искать пострадавших от действий мужчины. Сотрудники правоохранительных органов просят обратиться в полицию по телефонам: 8 (3522) 42-12-98 (дежурная часть УМВД России по Курганской области), 8 (3522) 45-64-48 (УМВД России по г. Кургану). Рнее сообщалось, что задержан 33-летний курганец, подозреваемый в нападении и изнасиловании несовершеннолетней на окраине города. Оперативники поймали мужчину, используя записи с камер видеонаблюдения и словесный портрет. Следственные органы возбудили и начали расследование уголовного дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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