Появилась еще одна женщина, пострадавшая от подозреваемого в насилии курганца

03 ноября 2024 в 12:28 Размер текста - 17 +

На данный момент подозреваемый находится под стражей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Полиция установила еще одну женщину, пострадавшую от курганца, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области. Мужчина был задержан 31 октября. «На данный момент установлена еще одна женщина, которая пострадала от действий злоумышленника. Оперуполномоченные и следователи выясняют все детали и устанавливают дополнительные эпизоды преступлений курганца», — сообщили в telegram-канале ведомства. Полицейские продолжают искать пострадавших от действий мужчины. Сотрудники правоохранительных органов просят обратиться в полицию по телефонам: 8 (3522) 42-12-98 (дежурная часть УМВД России по Курганской области), 8 (3522) 45-64-48 (УМВД России по г. Кургану). Рнее сообщалось, что задержан 33-летний курганец, подозреваемый в нападении и изнасиловании несовершеннолетней на окраине города. Оперативники поймали мужчину, используя записи с камер видеонаблюдения и словесный портрет. Следственные органы возбудили и начали расследование уголовного дела. Курганцев, пострадавших от действий подозреваемого, просят обратиться в полицию Полиция Курганской области, telegram Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полиция установила еще одну женщину, пострадавшую от курганца, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области. Мужчина был задержан 31 октября. «На данный момент установлена еще одна женщина, которая пострадала от действий злоумышленника. Оперуполномоченные и следователи выясняют все детали и устанавливают дополнительные эпизоды преступлений курганца», — сообщили в telegram-канале ведомства. Полицейские продолжают искать пострадавших от действий мужчины. Сотрудники правоохранительных органов просят обратиться в полицию по телефонам: 8 (3522) 42-12-98 (дежурная часть УМВД России по Курганской области), 8 (3522) 45-64-48 (УМВД России по г. Кургану). Рнее сообщалось, что задержан 33-летний курганец, подозреваемый в нападении и изнасиловании несовершеннолетней на окраине города. Оперативники поймали мужчину, используя записи с камер видеонаблюдения и словесный портрет. Следственные органы возбудили и начали расследование уголовного дела.