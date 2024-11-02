02 ноября 2024

Курганцы жалуются на дорогу, по которой можно проехать только на тракторе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия коммунальной аварии на перекрестке улиц Щербакова – Самолетная. Екатеринбург, коммунальная авария, месиво, грязь, следы от шин, последствия коммунальной аварии
Дорогу в курганской деревне завалило грязью Фото:

В деревне Большое Султаново, расположенной в Курганской области, вся дорога оказалась завалена грязью, из-за чего в деревню невозможно попасть без трактора. Об этом сообщают курганцы в социальных сетях.

«Состояние дороги в деревне Большое Султаново. У меня там живут мама, оставшаяся без мужа, и бабушка с раком последней стадии, а нам не добраться туда без трактора. Это все результат починки участка дороги Камышное — Мартыновка, где асфальт уже есть. Прочитала, что в планах на 2025 год нашей деревни снова нет», — рассказала Изалия Сербес в группе «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте».

Корреспондент URA.RU направил информационные запросы в пресс-службы администрации Сафакулевского округа и правительства Курганской области. После получения ответа новость будет дополнена.

По дороге в деревне сложно проехать на легковом автомобиле
По дороге в деревне сложно проехать на легковом автомобиле
Фото:

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В деревне Большое Султаново, расположенной в Курганской области, вся дорога оказалась завалена грязью, из-за чего в деревню невозможно попасть без трактора. Об этом сообщают курганцы в социальных сетях. «Состояние дороги в деревне Большое Султаново. У меня там живут мама, оставшаяся без мужа, и бабушка с раком последней стадии, а нам не добраться туда без трактора. Это все результат починки участка дороги Камышное — Мартыновка, где асфальт уже есть. Прочитала, что в планах на 2025 год нашей деревни снова нет», — рассказала Изалия Сербес в группе «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте». Корреспондент URA.RU направил информационные запросы в пресс-службы администрации Сафакулевского округа и правительства Курганской области. После получения ответа новость будет дополнена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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