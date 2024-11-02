В деревне Большое Султаново, расположенной в Курганской области, вся дорога оказалась завалена грязью, из-за чего в деревню невозможно попасть без трактора. Об этом сообщают курганцы в социальных сетях.
«Состояние дороги в деревне Большое Султаново. У меня там живут мама, оставшаяся без мужа, и бабушка с раком последней стадии, а нам не добраться туда без трактора. Это все результат починки участка дороги Камышное — Мартыновка, где асфальт уже есть. Прочитала, что в планах на 2025 год нашей деревни снова нет», — рассказала Изалия Сербес в группе «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте».
Корреспондент URA.RU направил информационные запросы в пресс-службы администрации Сафакулевского округа и правительства Курганской области. После получения ответа новость будет дополнена.
По дороге в деревне сложно проехать на легковом автомобиле
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В деревне Большое Султаново, расположенной в Курганской области, вся дорога оказалась завалена грязью, из-за чего в деревню невозможно попасть без трактора. Об этом сообщают курганцы в социальных сетях. «Состояние дороги в деревне Большое Султаново. У меня там живут мама, оставшаяся без мужа, и бабушка с раком последней стадии, а нам не добраться туда без трактора. Это все результат починки участка дороги Камышное — Мартыновка, где асфальт уже есть. Прочитала, что в планах на 2025 год нашей деревни снова нет», — рассказала Изалия Сербес в группе «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте». Корреспондент URA.RU направил информационные запросы в пресс-службы администрации Сафакулевского округа и правительства Курганской области. После получения ответа новость будет дополнена.