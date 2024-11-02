Курганцы жалуются на дорогу, по которой можно проехать только на тракторе. Фото

03 ноября 2024 в 17:39 Размер текста - 17 +

Дорогу в курганской деревне завалило грязью Фото: Илья Московец © URA.RU В деревне Большое Султаново, расположенной в Курганской области, вся дорога оказалась завалена грязью, из-за чего в деревню невозможно попасть без трактора. Об этом сообщают курганцы в социальных сетях. «Состояние дороги в деревне Большое Султаново. У меня там живут мама, оставшаяся без мужа, и бабушка с раком последней стадии, а нам не добраться туда без трактора. Это все результат починки участка дороги Камышное — Мартыновка, где асфальт уже есть. Прочитала, что в планах на 2025 год нашей деревни снова нет», — рассказала Изалия Сербес в группе «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте». Корреспондент URA.RU направил информационные запросы в пресс-службы администрации Сафакулевского округа и правительства Курганской области. После получения ответа новость будет дополнена. По дороге в деревне сложно проехать на легковом автомобиле Изалия Сербес, «ЧП Курган», «ВКонтакте» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В деревне Большое Султаново, расположенной в Курганской области, вся дорога оказалась завалена грязью, из-за чего в деревню невозможно попасть без трактора. Об этом сообщают курганцы в социальных сетях. «Состояние дороги в деревне Большое Султаново. У меня там живут мама, оставшаяся без мужа, и бабушка с раком последней стадии, а нам не добраться туда без трактора. Это все результат починки участка дороги Камышное — Мартыновка, где асфальт уже есть. Прочитала, что в планах на 2025 год нашей деревни снова нет», — рассказала Изалия Сербес в группе «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте». Корреспондент URA.RU направил информационные запросы в пресс-службы администрации Сафакулевского округа и правительства Курганской области. После получения ответа новость будет дополнена.