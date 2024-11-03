03 ноября 2024
02 ноября 2024

Губернатор Моор поздравил тюменцев с Днем народного единства. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Моор поздравил жителей Тюменской области с праздником
Моор поздравил жителей Тюменской области с праздником Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей региона с Днем народного единства. Свое поздравление он опубликовал в социальных сетях.

«Дорогие земляки, с Днем народного единства!» — написал Моор в своем telegram-канале. Он также приложил к публикации видео, в котором отметил, что сплоченность и взаимовыручка всегда помогали народу преодолевать трудности и добиваться побед.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей региона с Днем народного единства. Свое поздравление он опубликовал в социальных сетях. «Дорогие земляки, с Днем народного единства!» — написал Моор в своем telegram-канале. Он также приложил к публикации видео, в котором отметил, что сплоченность и взаимовыручка всегда помогали народу преодолевать трудности и добиваться побед.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...