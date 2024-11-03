Моор поздравил жителей Тюменской области с праздником
Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей региона с Днем народного единства. Свое поздравление он опубликовал в социальных сетях.
«Дорогие земляки, с Днем народного единства!» — написал Моор в своем telegram-канале. Он также приложил к публикации видео, в котором отметил, что сплоченность и взаимовыручка всегда помогали народу преодолевать трудности и добиваться побед.
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