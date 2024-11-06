Академия ФСБ устроит киберолимпиаду в главном вузе Кургана

Курганский государственный университет совместно с Академией ФСБ проводит олимпиаду. Это мероприятие направлено на выявление и поддержку одаренных детей, а также популяризацию научных знаний в области информационной безопасности. Об этом сообщается на официальном сайте курганского вуза.
«Основными целями и задачами олимпиады являются выявление и развитие творческих способностей и интереса к научной деятельности, создание условий для интеллектуального развития и поддержки одаренных детей», — подчеркивают организаторы.
Олимпиада также способствует профессиональной ориентации учащихся и продолжению их образования в выбранной сфере. С 2015 года Олимпиада включена в Перечень олимпиад школьников, утверждаемый Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. Это дает победителям и призерам определенные преимущества при поступлении в вузы. В текущем учебном году Олимпиаде присвоен 2 уровень по профилю «Математика».
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