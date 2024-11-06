Академия ФСБ устроит киберолимпиаду в главном вузе Кургана

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Главный вуз Кургана вместе с Академией ФСБ проводят олимпиаду по кибербезопасности
Главный вуз Кургана вместе с Академией ФСБ проводят олимпиаду по кибербезопасности Фото:

Курганский государственный университет совместно с Академией ФСБ проводит олимпиаду. Это мероприятие направлено на выявление и поддержку одаренных детей, а также популяризацию научных знаний в области информационной безопасности. Об этом сообщается на официальном сайте курганского вуза. 

«Основными целями и задачами олимпиады являются выявление и развитие творческих способностей и интереса к научной деятельности, создание условий для интеллектуального развития и поддержки одаренных детей», — подчеркивают организаторы.

Олимпиада также способствует профессиональной ориентации учащихся и продолжению их образования в выбранной сфере. С 2015 года Олимпиада включена в Перечень олимпиад школьников, утверждаемый Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. Это дает победителям и призерам определенные преимущества при поступлении в вузы. В текущем учебном году Олимпиаде присвоен 2 уровень по профилю «Математика».

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Курганский государственный университет совместно с Академией ФСБ проводит олимпиаду. Это мероприятие направлено на выявление и поддержку одаренных детей, а также популяризацию научных знаний в области информационной безопасности. Об этом сообщается на официальном сайте курганского вуза.  «Основными целями и задачами олимпиады являются выявление и развитие творческих способностей и интереса к научной деятельности, создание условий для интеллектуального развития и поддержки одаренных детей», — подчеркивают организаторы. Олимпиада также способствует профессиональной ориентации учащихся и продолжению их образования в выбранной сфере. С 2015 года Олимпиада включена в Перечень олимпиад школьников, утверждаемый Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. Это дает победителям и призерам определенные преимущества при поступлении в вузы. В текущем учебном году Олимпиаде присвоен 2 уровень по профилю «Математика».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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