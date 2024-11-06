В самом криминальном районе Тюмени появятся парк, Дом культуры и озеро с пирсом

В тюменском микрорайоне Лесобаза пройдет масштабная реконструкция: там расширят дороги, построят Дом культуры, а также обустроят парк с озером и пирсом. Об этом сообщил журналист URA.RU Ангелина Крестьянникова, которая находится на Тюменском градостроительном форуме. Лесобаза считается одним из самых криминальных микрорайонов Тюмени, так как ежегодно там совершаются десятки преступлений.
«Как сообщил заместитель мэра Тюмени Дмитрий Иванов, на Лесобазе пройдет большая реконструкция. В нее войдут благоустройство озера, расширение дорог, строительство нового Дома культуры, модернизация инженерных сетей и т.д.», — рассказала Ангелина Крестьянникова с места событий.
По ее словам, будет расширена основная автомагистраль микрорайона, которая проходит через ул. Западно-Сибирскую. Кроме этого, запланированы работы по модернизации сетей теплоснабжения, дамб и других инженерных сетей. Также на Лесобазе будут построены новые водоочистные сооружения.
Лесобаза считается одним из самых криминальных микрорайонов Тюмени. Там нередко происходят грабежи, убийства и другие тяжкие преступления.
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