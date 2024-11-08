Власти рассказали, сколько денег выплатили пострадавшим от паводка тюменцам

В Тюменской области пострадавшим от паводка направили 615 миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Паводок пришелся в Тюменской области на апрель
Паводок пришелся в Тюменской области на апрель Фото:

Пострадавшим от весеннего паводка жителям Тюменской области выплатили 615 миллионов рублей. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона. О цифрах доложил губернатор Моор в рамках заседания с главой МЧС Александром Куренковым.

«В ходе заседания рассматривались вопросы восстановления и ремонта пострадавшего жилья, инфраструктуры в Оренбургской, Курганской, Тюменской, Омской областях и Якутии. В Тюменской области на выплаты людям, пострадавшим от паводка, направлено 615 миллионов рублей из регионального бюджета», — сообщили в инфоцентре.

Крупный паводок в Тюменской области прошел в апреле 2024 года. Стихия обрушилась сразу не насколько территорий — Ишимский, Казанский, Абатский и другие районы.

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Пострадавшим от весеннего паводка жителям Тюменской области выплатили 615 миллионов рублей. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона. О цифрах доложил губернатор Моор в рамках заседания с главой МЧС Александром Куренковым. «В ходе заседания рассматривались вопросы восстановления и ремонта пострадавшего жилья, инфраструктуры в Оренбургской, Курганской, Тюменской, Омской областях и Якутии. В Тюменской области на выплаты людям, пострадавшим от паводка, направлено 615 миллионов рублей из регионального бюджета», — сообщили в инфоцентре. Крупный паводок в Тюменской области прошел в апреле 2024 года. Стихия обрушилась сразу не насколько территорий — Ишимский, Казанский, Абатский и другие районы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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