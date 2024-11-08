Пермские школьники отправили помощь бойцам СВО

Из Перми в зону СВО был отправлен конвой с гуманитарной помощью. Дети, родители и преподаватели детских образовательных учреждений собрали для бойцов ВС РФ медикаменты, сладости и теплые вещи. Всего в общей сложности вышло более 500 килограммов гуманитарной помощи.
«Мы понимаем, что важна любая помощь — от теплых вещей и предметов первой необходимости до писем, открыток, рисунков, которые поддерживают наших солдат в самые тяжелые минуты», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на сайте мэрии.
Уточняется, что на фронт также отправлены гигиенические средства, шапки, перчатки, чай, кофе, мед, письма поддержки и открытки для российских солдат. На данный момент было передано 350 килограммов гуманитарной помощи, ещё 150 килограммов отправят в АНО «Молот — наш танковый батальон» до 15 ноября.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что сотрудники соликамской ИК-1 отправили гуманитарную помощь бойцам в зону СВО. Бойцам передали предметы первой необходимости, медицинские препараты, теплые вещи и продукты питания.
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