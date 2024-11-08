МЧС выступило с предупреждением о непогоде в Курганской области

ГУ МЧС России по Курганской области предупреждает о том, на территории региона 10 ноября местами ожидаются неблагоприятные погодные явления. Информация размещена на сайте ведомства.
«10 ноября в Курганской области ожидаются снег, дождь. Местами метели, гололед, налипание мокрого снега. На дорогах сильная гололедица. Ветер западный 6-11 м/с , порывы до 17 м/с », — сообщает ГУ МЧС России по Курганской области.
Осадки местами будут умеренными. Курганцам не стоит забывать о мерах безопасности в непогоду. Соблюдать скоростной режим на дорогах, а при сильном ветре держаться подальше от старых деревьев и ненадежных конструкций.
Ранее URA.RU писало о непогоде в Курганской области, которая внести коррективы в движение на трассах и работу аэропортов. Для расчистки полосы днем закрывали воздушную гавань в Кургане, а на дорогах из-за обильных снегопадов вводили ограничения.
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