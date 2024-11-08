08 ноября 2024

МЧС выступило с предупреждением о непогоде в Курганской области

© Служба новостей «URA.RU»
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В Курганской области ожидается сильный ветер с порывами до 17 м/с
В Курганской области ожидается сильный ветер с порывами до 17 м/с Фото:
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Резкие изменения погоды в Кургане и области

ГУ МЧС России по Курганской области предупреждает о том, на территории региона 10 ноября местами ожидаются неблагоприятные погодные явления. Информация размещена на сайте ведомства.

«10 ноября в Курганской области ожидаются снег, дождь. Местами метели, гололед, налипание мокрого снега. На дорогах сильная гололедица. Ветер западный 6-11 м/с , порывы до 17 м/с », — сообщает ГУ МЧС России по Курганской области.

Осадки местами будут умеренными. Курганцам не стоит забывать о мерах безопасности в непогоду. Соблюдать скоростной режим на дорогах, а при сильном ветре держаться подальше от старых деревьев и ненадежных конструкций.

Ранее URA.RU писало о непогоде в Курганской области, которая внести коррективы в движение на трассах и работу аэропортов. Для расчистки полосы днем закрывали воздушную гавань в Кургане, а на дорогах из-за обильных снегопадов вводили ограничения.

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ГУ МЧС России по Курганской области предупреждает о том, на территории региона 10 ноября местами ожидаются неблагоприятные погодные явления. Информация размещена на сайте ведомства. «10 ноября в Курганской области ожидаются снег, дождь. Местами метели, гололед, налипание мокрого снега. На дорогах сильная гололедица. Ветер западный 6-11 м/с , порывы до 17 м/с », — сообщает ГУ МЧС России по Курганской области. Осадки местами будут умеренными. Курганцам не стоит забывать о мерах безопасности в непогоду. Соблюдать скоростной режим на дорогах, а при сильном ветре держаться подальше от старых деревьев и ненадежных конструкций. Ранее URA.RU писало о непогоде в Курганской области, которая внести коррективы в движение на трассах и работу аэропортов. Для расчистки полосы днем закрывали воздушную гавань в Кургане, а на дорогах из-за обильных снегопадов вводили ограничения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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