В Тюмени благоустроили сектор кладбища, где похоронены участники СВО

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Также на входе установят стелы
Также на входе установят стелы Фото:

В Тюмени на Червишевском кладбище благоустроили сектор, где похоронены участники спецоперации. Как сообщил глава города Максим Афанасьев в своих соцсетях, на участке провели водоотведение и организовали парковки.

«Мы сообщаем о завершении работ по благоустройству 28-го сектора на Червишевском кладбище. В рамках проекта были реализованы следующие мероприятия: проведено водоотведение; обустроены парковки и тротуары с асфальтобетонным и плиточным покрытием; приведен в порядок газон; высажены ели», — сообщил Афанасьев.

Также на входе установят стелы. Их изготавливают за счет местных компаний, а макеты утвердили родственники погибших военных.

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В Тюмени на Червишевском кладбище благоустроили сектор, где похоронены участники спецоперации. Как сообщил глава города Максим Афанасьев в своих соцсетях, на участке провели водоотведение и организовали парковки. «Мы сообщаем о завершении работ по благоустройству 28-го сектора на Червишевском кладбище. В рамках проекта были реализованы следующие мероприятия: проведено водоотведение; обустроены парковки и тротуары с асфальтобетонным и плиточным покрытием; приведен в порядок газон; высажены ели», — сообщил Афанасьев. Также на входе установят стелы. Их изготавливают за счет местных компаний, а макеты утвердили родственники погибших военных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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