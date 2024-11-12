12 ноября 2024

На трассе в ЯНАО ребенок получил травмы в результате ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП произошло утром 12 ноября на трассе Сургут-Салехард
ДТП произошло утром 12 ноября на трассе Сургут-Салехард Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе на трассе Сургут-Салехард произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал ребенок. По информации региональной Госавтоинспекции, 12 ноября на 751-м километре указанной автодороги столкнулись автомобили «Лада» и «Мицубиси».

«12 ноября, около 7:47 минут, на автодороге Сургут — Салехард водитель автомобиля „Мицубиси“ не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля „Лада“, допустив с ним столкновение. В результате ДТП несовершеннолетний пассажир иномарки госпитализирован», — говорится в сообщении Госавтоинспекции ЯНАО.

Всего за прошедшие сутки на дорогах региона зарегистрировано 23 ДТП. В Госавтоинспекции призывают участников дорожного движения быть внимательнее на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.

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В Ямало-Ненецком автономном округе на трассе Сургут-Салехард произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал ребенок. По информации региональной Госавтоинспекции, 12 ноября на 751-м километре указанной автодороги столкнулись автомобили «Лада» и «Мицубиси». «12 ноября, около 7:47 минут, на автодороге Сургут — Салехард водитель автомобиля „Мицубиси“ не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля „Лада“, допустив с ним столкновение. В результате ДТП несовершеннолетний пассажир иномарки госпитализирован», — говорится в сообщении Госавтоинспекции ЯНАО. Всего за прошедшие сутки на дорогах региона зарегистрировано 23 ДТП. В Госавтоинспекции призывают участников дорожного движения быть внимательнее на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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