На трассе в ЯНАО ребенок получил травмы в результате ДТП

В Ямало-Ненецком автономном округе на трассе Сургут-Салехард произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал ребенок. По информации региональной Госавтоинспекции, 12 ноября на 751-м километре указанной автодороги столкнулись автомобили «Лада» и «Мицубиси».
«12 ноября, около 7:47 минут, на автодороге Сургут — Салехард водитель автомобиля „Мицубиси“ не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля „Лада“, допустив с ним столкновение. В результате ДТП несовершеннолетний пассажир иномарки госпитализирован», — говорится в сообщении Госавтоинспекции ЯНАО.
Всего за прошедшие сутки на дорогах региона зарегистрировано 23 ДТП. В Госавтоинспекции призывают участников дорожного движения быть внимательнее на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.
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