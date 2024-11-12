Из-за отказа местной администрацией жительнице Шадринска Марии Челдушкиной в договоре соцнайма она не может продать квартиру и переехать на первый этаж, поэтому решила обратиться к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и генпрокурору Игорю Краснову. Мария — мама маленького ребенка, инвалид II группы по зрению и сирота, поэтому жилищный вопрос для нее стоит остро. Об этом URA.RU рассказал депутат Шадринской городской думы Александр Бухаров, поддержкой которого заручилась женщина.
«С учетом того, что квартира на третьем этаже, Мария не может спуститься ввиду того, что у нее проблемы со зрением, тем более с ребенком на руках. Это просто опасно спускаться с третьего этажа на первый, особенно, если коляску брать с собой. Поэтому, конечно, ей необходима квартира на первом этаже. Но проблема в том, что администрация отказала в заключении договора социального найма. <...> Мы приняли решение обратиться к председателю Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкину Александру Ивановичу, а также к генеральному прокурору Российской Федерации Краснову», — рассказывает депутат Бухаров в своем заявлении на видео.
В беседе с URA.RU депутат уточнил, что письменное обращение еще не отправлено. Письма к высшим органам власти еще подготавливают. Мария надеется, что ее случай будет рассмотрен, и она сможет получить жилье, адаптированное для ее потребностей.
Ранее сообщалось, что в Шадринске сирота и инвалид II группы по зрению столкнулась с проблемами улучшения своих жилищных условий из-за решения городской администрации. После рождения ребенка женщина планировала продать свою квартиру на третьем этаже, которую получила как сирота, чтобы приобрести более удобное жилье на первом этаже. Однако администрация продлила ей договор специального найма еще на пять лет, сославшись на нерегулярную оплату коммунальных услуг, хотя долгов у нее нет. Правозащитник Александр Андрюков, который представляет интересы женщины, считает, что ее права нарушены и обратился с жалобой в прокуратуру. В администрации URA.RU города пояснили, что женщина не обратилась за заключением договора социального найма за месяц до истечения срока действующего договора спецнайма, что и стало причиной продления последнего.
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