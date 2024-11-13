13 ноября 2024

На тюменской трассе сгорело придорожное кафе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сейчас огонь потушили, пострадавших нет
Сейчас огонь потушили, пострадавших нет Фото:

В Тюменской области сгорело придорожное кафе, расположенное рядом с трассой Тюмень — Ханты-Мансийск. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, пожар произошел из-за неисправной печи.

«На момент прибытия первого пожарного подразделения огонь перекинулся с горящего кафе на рядом стоящее здание, также относящееся к общепиту. Возникла угроза перехода пожара на соседние строения», — рассказали в пресс-службе.

Инцидент произошел утром 14 ноября. Сейчас огонь потушили, пострадавших нет. Площадь возгорания составила примерно 240 квадратных метров.

Пожар произошел утром 14 ноября
Пожар произошел утром 14 ноября
Фото:

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В Тюменской области сгорело придорожное кафе, расположенное рядом с трассой Тюмень — Ханты-Мансийск. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, пожар произошел из-за неисправной печи. «На момент прибытия первого пожарного подразделения огонь перекинулся с горящего кафе на рядом стоящее здание, также относящееся к общепиту. Возникла угроза перехода пожара на соседние строения», — рассказали в пресс-службе. Инцидент произошел утром 14 ноября. Сейчас огонь потушили, пострадавших нет. Площадь возгорания составила примерно 240 квадратных метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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