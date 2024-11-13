Сейчас огонь потушили, пострадавших нет
В Тюменской области сгорело придорожное кафе, расположенное рядом с трассой Тюмень — Ханты-Мансийск. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, пожар произошел из-за неисправной печи.
«На момент прибытия первого пожарного подразделения огонь перекинулся с горящего кафе на рядом стоящее здание, также относящееся к общепиту. Возникла угроза перехода пожара на соседние строения», — рассказали в пресс-службе.
Инцидент произошел утром 14 ноября. Сейчас огонь потушили, пострадавших нет. Площадь возгорания составила примерно 240 квадратных метров.
Пожар произошел утром 14 ноября
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!