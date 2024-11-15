Курганцев зовут есть поросенка на вертеле и метать ножи

В селе Рычково Белозерского округа (Курганская область) 23 ноября пройдет «Михайловский торжок». На сельскохозяйственной ярмарке курганцев будут угощать приготовленным на вертеле поросенком, а также научат рубке шашкой и метанию ножей. Об этом сообщили в управлении культуры Курганская область.
«Жителей Курганской области приглашают на „Михайловский торжок“. Фестиваль пройдет 23 ноября в селе Рычково на территории этнографического комплекса „Музей деревни. Казачья усадьба“. Запланировано приготовление поросенка на вертеле, которым угостят всех желающих. Также гости ярмарки смогут поучаствовать в мастер-классах по рубке шашкой и метанию ножей», — сообщили в группе управления в соцсети «ВКонтакте».
На «Михайловском торжке» можно будет купить продукты сельхозпроизводителей: рыбу, птицу, мясо, молочную продукцию, сало, грибы, масло, выпечку и другое. Парк «Гардарика» из Челябинска оборудует интерактивную площадку в виде походного лагеря древних славян.
Сообщалось, что на фестивале выступит группа «Балаган Лимитед» из Москвы. Начало выступления запланировано на 12:00.
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