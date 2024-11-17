17 ноября 2024

Треть жителей Кургана получают меньше 30 тысяч рублей

Курганская область заняла 41 место в рейтинге зарплат
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганская область оказалась в середине рейтинга зарплат среди регионов РФ
Курганская область оказалась в середине рейтинга зарплат среди регионов РФ Фото:

Треть жителей Курганской области (29,9%) зарабатывает менее 30 тысяч рублей в месяц. Свыше 100 тысяч рублей получают 8,5% работающих жителей региона. Такие данные представлены в рейтинге российских регионов по зарплатам за 2024 год, опубликованном в СМИ.

«В Курганской области 8,5% работающих жителей региона получают свыше 100 тысяч рублей. Диапазон типичных зарплат в Курганской области варьируется от 28 до 62 тысяч рублей. При этом 29,9% зарабатывает менее 30 тысяч», — выяснили РИА Новости. В общем рейтинге субъектов РФ Курганская область, по данным СМИ, занимает 41 место. 

Лидером рейтинга стал Чукотский автономный округ, где более половины жителей зарабатывают от 100 тысяч рублей в месяц. Второе место: Ямало-Ненецкий автономный округ. Диапазон типовых зарплат северян: 78-181 тысяча рублей. На последних местах находятся Калмыкия, Чечня и Ингушетия, где зафиксирован самый низкий уровень доходов.

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Треть жителей Курганской области (29,9%) зарабатывает менее 30 тысяч рублей в месяц. Свыше 100 тысяч рублей получают 8,5% работающих жителей региона. Такие данные представлены в рейтинге российских регионов по зарплатам за 2024 год, опубликованном в СМИ. «В Курганской области 8,5% работающих жителей региона получают свыше 100 тысяч рублей. Диапазон типичных зарплат в Курганской области варьируется от 28 до 62 тысяч рублей. При этом 29,9% зарабатывает менее 30 тысяч», — выяснили РИА Новости. В общем рейтинге субъектов РФ Курганская область, по данным СМИ, занимает 41 место.  Лидером рейтинга стал Чукотский автономный округ, где более половины жителей зарабатывают от 100 тысяч рублей в месяц. Второе место: Ямало-Ненецкий автономный округ. Диапазон типовых зарплат северян: 78-181 тысяча рублей. На последних местах находятся Калмыкия, Чечня и Ингушетия, где зафиксирован самый низкий уровень доходов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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