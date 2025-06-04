В селе Крестовка Далматовского округа (Курганская область) утром 4 июня произошел пожар в жилом двухквартирном доме. Погибли два брата. Об этом сообщает МСЧ Курганской области в своем tg-канале.
«В селе Крестовка Далматовского округа рано утром загорелся жилой двухквартирный дом. Огнеборцы МЧС России при тушении обнаружили тела маломобильных братьев — 49-летнего и 42-летнего», — пишет МЧС.
Огонь распространился на площади 60 квадратных метров. В ликвидации пожара участвовали четыре сотрудника МЧС и одна единица техники, а также один представитель муниципальной пожарной охраны с одной пожарной машиной.
По предварительной версии специалистов, причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем при курении. МЧС России обращает внимание жителей региона на необходимость строгого соблюдения правил противопожарной безопасности: не курить в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения, и использовать специальные пепельницы для тушения сигарет.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области на пожаре погибли муж и жена. Предварительная причина пожара связана с нарушением правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
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