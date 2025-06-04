В Курганской области на пожаре погибли два брата. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар потушили сотрудники МЧС
Пожар потушили сотрудники МЧС Фото:

В селе Крестовка Далматовского округа (Курганская область) утром 4 июня произошел пожар в жилом двухквартирном доме. Погибли два брата. Об этом сообщает МСЧ Курганской области в своем tg-канале.

«В селе Крестовка Далматовского округа рано утром загорелся жилой двухквартирный дом. Огнеборцы МЧС России при тушении обнаружили тела маломобильных братьев — 49-летнего и 42-летнего», — пишет МЧС.

Огонь распространился на площади 60 квадратных метров. В ликвидации пожара участвовали четыре сотрудника МЧС и одна единица техники, а также один представитель муниципальной пожарной охраны с одной пожарной машиной. 

По предварительной версии специалистов, причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем при курении. МЧС России обращает внимание жителей региона на необходимость строгого соблюдения правил противопожарной безопасности: не курить в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения, и использовать специальные пепельницы для тушения сигарет.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области на пожаре погибли муж и жена. Предварительная причина пожара связана с нарушением правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В селе Крестовка Далматовского округа (Курганская область) утром 4 июня произошел пожар в жилом двухквартирном доме. Погибли два брата. Об этом сообщает МСЧ Курганской области в своем tg-канале. «В селе Крестовка Далматовского округа рано утром загорелся жилой двухквартирный дом. Огнеборцы МЧС России при тушении обнаружили тела маломобильных братьев — 49-летнего и 42-летнего», — пишет МЧС. Огонь распространился на площади 60 квадратных метров. В ликвидации пожара участвовали четыре сотрудника МЧС и одна единица техники, а также один представитель муниципальной пожарной охраны с одной пожарной машиной.  По предварительной версии специалистов, причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем при курении. МЧС России обращает внимание жителей региона на необходимость строгого соблюдения правил противопожарной безопасности: не курить в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения, и использовать специальные пепельницы для тушения сигарет. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области на пожаре погибли муж и жена. Предварительная причина пожара связана с нарушением правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...