Канцлер Мерц уколол Зеленского из-за его спора с Трампом

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Мерц не хочет конфликта с Трампом
Мерц не хочет конфликта с Трампом Фото:

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что не планирует вступать в споры с президентом США Дональдом Трампом во время предстоящей личной встречи в Вашингтоне. Это контрастирует с ранее произошедшим инцидентом, когда президент Украины Владимир Зеленский вступил в словесную перепалку с Трампом в феврале. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источник из окружения немецкого канцлера.

«Канцлер, который может быть колким и воинственным, ясно дал понять во внутренних беседах, что не будет вступать в препирательства с президентом США, в отличие от Зеленского», — пишет Bloomberg. Планируемая встреча Мерца и Трампа, которая состоится 5 июня, будет посвящена обсуждению ряда важных тем, включая ситуацию на Украине, вопросы Ближнего Востока и аспекты двусторонней торговли.

По информации Bloomberg, Мерцу рекомендовали дать возможность Трампу больше говорить во время встречи, стараться не перебивать его и в случае необходимости смягчить обстановку комплиментом. Этот подход является частью стратегии Мерца по поддержанию эффективного диалога с американским лидером.

Ранее, в мае 2025 года, Фридрих Мерц вместе с лидерами Франции, Великобритании и Польши посещал Киев для обсуждения поддержки Украины и прекращения огня, поддержав инициативу президента США Дональда Трампа о 30-дневном перемирии. Перед этим Мерц провел телефонный разговор с Трампом и участвовал во встречах с представителями ЕС и НАТО, что подчеркивает его активное участие в международных переговорах по украинскому вопросу.

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Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что не планирует вступать в споры с президентом США Дональдом Трампом во время предстоящей личной встречи в Вашингтоне. Это контрастирует с ранее произошедшим инцидентом, когда президент Украины Владимир Зеленский вступил в словесную перепалку с Трампом в феврале. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источник из окружения немецкого канцлера. «Канцлер, который может быть колким и воинственным, ясно дал понять во внутренних беседах, что не будет вступать в препирательства с президентом США, в отличие от Зеленского», — пишет Bloomberg. Планируемая встреча Мерца и Трампа, которая состоится 5 июня, будет посвящена обсуждению ряда важных тем, включая ситуацию на Украине, вопросы Ближнего Востока и аспекты двусторонней торговли. По информации Bloomberg, Мерцу рекомендовали дать возможность Трампу больше говорить во время встречи, стараться не перебивать его и в случае необходимости смягчить обстановку комплиментом. Этот подход является частью стратегии Мерца по поддержанию эффективного диалога с американским лидером. Ранее, в мае 2025 года, Фридрих Мерц вместе с лидерами Франции, Великобритании и Польши посещал Киев для обсуждения поддержки Украины и прекращения огня, поддержав инициативу президента США Дональда Трампа о 30-дневном перемирии. Перед этим Мерц провел телефонный разговор с Трампом и участвовал во встречах с представителями ЕС и НАТО, что подчеркивает его активное участие в международных переговорах по украинскому вопросу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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