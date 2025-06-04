Нападающий Артур Болтанов завершает выступления за курганский хоккейный клуб «Зауралье». Спортсмен продолжит карьеру в родном Магнитогорске (Челябинская область). Об этом сообщает telegram-канал ХК «Зауралье».
«С перерывом в Кургане нападающий отыграл четыре сезона и неизменно отмечался солидной результативностью. В 163 проведенных за „Зауралье“ матчах в его активе 101 (47+54) очко. По голам Болтанов занимает восьмое место-это топ-10 рекордсменов клуба в Высшей лиге/ВХЛ. Благодарим Артура за яркую и результативную игру в составе нашей команды, профессионализм и самоотдачу и желаем успехов в дальнейшей карьере», — пишет ХК.
Уход Артура Болтанова из «Зауралья» происходит на фоне масштабного обновления состава клуба. Ранее команду уже покинул бывший капитан Иван Гавриленко, а на его место был подписан нападающий Артем Антипов, выступавший в молодежных лигах России и Северной Америки. Эти изменения связаны с подготовкой курганского клуба к новому сезону.
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