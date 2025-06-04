В УрФО отстают темпы посевной кампании

Посевная кампания в регионах Уральского федерального округа завершена более чем на 75%, что говорит об отставании темпов от прошлогодних показателей. Об этом заявил полпред президента России в УрФО Артем Жога на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами.
«Темпы отстают от прошлогодних. Преимущественно это связано с погодными условиями — работа в полях началась позже обычного», — передает пресс-служба полпредства слова Жоги. Он призвал держать ход посевной компании на строгом контроле.
По данным на 3 июня, общая площадь ярового сева составляет 3,2 миллиона гектаров из запланированных 4,3 миллиона. Зерновые и зернобобовые высажены на площади 2,4 млн гектаров (73% от плана), картофелем засажено 24 тысячи гектаров (почти 80% от плана), другими овощами — 3,1 тысячи гектаров (76,5% от плана).
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