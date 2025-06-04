В УрФО отстают темпы посевной кампании

© Служба новостей «URA.RU»
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Посевная кампания завершена более чем на 75%
Посевная кампания завершена более чем на 75% Фото:

Посевная кампания в регионах Уральского федерального округа завершена более чем на 75%, что говорит об отставании темпов от прошлогодних показателей. Об этом заявил полпред президента России в УрФО Артем Жога на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами.

«Темпы отстают от прошлогодних. Преимущественно это связано с погодными условиями — работа в полях началась позже обычного», — передает пресс-служба полпредства слова Жоги. Он призвал держать ход посевной компании на строгом контроле.

По данным на 3 июня, общая площадь ярового сева составляет 3,2 миллиона гектаров из запланированных 4,3 миллиона. Зерновые и зернобобовые высажены на площади 2,4 млн гектаров (73% от плана), картофелем засажено 24 тысячи гектаров (почти 80% от плана), другими овощами — 3,1 тысячи гектаров (76,5% от плана).

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Посевная кампания в регионах Уральского федерального округа завершена более чем на 75%, что говорит об отставании темпов от прошлогодних показателей. Об этом заявил полпред президента России в УрФО Артем Жога на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами. «Темпы отстают от прошлогодних. Преимущественно это связано с погодными условиями — работа в полях началась позже обычного», — передает пресс-служба полпредства слова Жоги. Он призвал держать ход посевной компании на строгом контроле. По данным на 3 июня, общая площадь ярового сева составляет 3,2 миллиона гектаров из запланированных 4,3 миллиона. Зерновые и зернобобовые высажены на площади 2,4 млн гектаров (73% от плана), картофелем засажено 24 тысячи гектаров (почти 80% от плана), другими овощами — 3,1 тысячи гектаров (76,5% от плана).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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