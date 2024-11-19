До конца года в Тюмени подорожают фрукты

В Тюмени до конца года вырастут цены на фрукты. Об этом со ссылкой на экономиста Константина Калугина сообщает «РБК Тюмень».
«В Тюменской области, как и по всей России, до конца года подорожают фрукты. Рост цен на эти фрукты составит 5-9%. Это обусловлено сезонностью», — приводит издание слова Калугина.
По мнению экономистов, кроме сезонности на стоимость фруктов влияют рост издержек, курсы валют, увеличение зарплат из-за высокой инфляции. Отмечается, что роста цен в пределах 5-7% стоит ждать на яблоки. Груши могут подорожать на 8-9%, виноград — на 10%. А вот стоимость мандаринов и бананов, по мнению экономится, до 2025 года не изменится.
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