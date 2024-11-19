До конца года в Тюмени подорожают фрукты

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Цена на мандарины до 2025 года останется неизменной
Цена на мандарины до 2025 года останется неизменной Фото:

В Тюмени до конца года вырастут цены на фрукты. Об этом со ссылкой на экономиста Константина Калугина сообщает «РБК Тюмень».

«В Тюменской области, как и по всей России, до конца года подорожают фрукты. Рост цен на эти фрукты составит 5-9%. Это обусловлено сезонностью», — приводит издание слова Калугина.

По мнению экономистов, кроме сезонности на стоимость фруктов влияют рост издержек, курсы валют, увеличение зарплат из-за высокой инфляции. Отмечается, что роста цен в пределах 5-7% стоит ждать на яблоки. Груши могут подорожать на 8-9%, виноград — на 10%. А вот стоимость мандаринов и бананов, по мнению экономится, до 2025 года не изменится.

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В Тюмени до конца года вырастут цены на фрукты. Об этом со ссылкой на экономиста Константина Калугина сообщает «РБК Тюмень». «В Тюменской области, как и по всей России, до конца года подорожают фрукты. Рост цен на эти фрукты составит 5-9%. Это обусловлено сезонностью», — приводит издание слова Калугина. По мнению экономистов, кроме сезонности на стоимость фруктов влияют рост издержек, курсы валют, увеличение зарплат из-за высокой инфляции. Отмечается, что роста цен в пределах 5-7% стоит ждать на яблоки. Груши могут подорожать на 8-9%, виноград — на 10%. А вот стоимость мандаринов и бананов, по мнению экономится, до 2025 года не изменится.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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