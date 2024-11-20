В Госавтоинспекции обратились к курганцам из-за гололеда

21 ноября 2024 в 07:08 Размер текста - 17 +

Пешеходам и водителям посоветовали быть осторожными при гололеде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Госавтоинспекции призвали жителей Курганской области соблюдать правила безопасности в связи с температурными качелями и образованием гололеда. Водителям следует соблюдать дистанцию, а пешеходам — использовать нескользящую обувь, сообщили в пресс-службе ведомства. «В связи с температурными качелями и образованием гололеда всем участникам движения следует соблюдать правила безопасности. Водители должны соблюдать безопасную дистанцию, скорость, боковой интервал», — сообщили в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». Пешеходам советуют подобрать нескользящую обувь, а также не спешить во время передвижения, избегать резких движений и постоянно смотреть себе под ноги. На остановках общественного транспорта необходимо быть внимательными, а проезжую часть пересекать только в установленных местах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Госавтоинспекции призвали жителей Курганской области соблюдать правила безопасности в связи с температурными качелями и образованием гололеда. Водителям следует соблюдать дистанцию, а пешеходам — использовать нескользящую обувь, сообщили в пресс-службе ведомства. «В связи с температурными качелями и образованием гололеда всем участникам движения следует соблюдать правила безопасности. Водители должны соблюдать безопасную дистанцию, скорость, боковой интервал», — сообщили в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». Пешеходам советуют подобрать нескользящую обувь, а также не спешить во время передвижения, избегать резких движений и постоянно смотреть себе под ноги. На остановках общественного транспорта необходимо быть внимательными, а проезжую часть пересекать только в установленных местах.