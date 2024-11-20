20 ноября 2024

В Госавтоинспекции обратились к курганцам из-за гололеда

© Служба новостей «URA.RU»
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Гололёд. Курган, лед, скользкая дорога, гололед, скользко
Пешеходам и водителям посоветовали быть осторожными при гололеде Фото:

В Госавтоинспекции призвали жителей Курганской области соблюдать правила безопасности в связи с температурными качелями и образованием гололеда. Водителям следует соблюдать дистанцию, а пешеходам — использовать нескользящую обувь, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В связи с температурными качелями и образованием гололеда всем участникам движения следует соблюдать правила безопасности. Водители должны соблюдать безопасную дистанцию, скорость, боковой интервал», — сообщили в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Пешеходам советуют подобрать нескользящую обувь, а также не спешить во время передвижения, избегать резких движений и постоянно смотреть себе под ноги. На остановках общественного транспорта необходимо быть внимательными, а проезжую часть пересекать только в установленных местах.

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В Госавтоинспекции призвали жителей Курганской области соблюдать правила безопасности в связи с температурными качелями и образованием гололеда. Водителям следует соблюдать дистанцию, а пешеходам — использовать нескользящую обувь, сообщили в пресс-службе ведомства. «В связи с температурными качелями и образованием гололеда всем участникам движения следует соблюдать правила безопасности. Водители должны соблюдать безопасную дистанцию, скорость, боковой интервал», — сообщили в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». Пешеходам советуют подобрать нескользящую обувь, а также не спешить во время передвижения, избегать резких движений и постоянно смотреть себе под ноги. На остановках общественного транспорта необходимо быть внимательными, а проезжую часть пересекать только в установленных местах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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