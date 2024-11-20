20 ноября 2024

В курганском округе закрыли школу из-за пневмонии

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Ученики переведены на дистанционное обучение Фото:

В Катайском округе Курганской области школу №1 закрыли из-за пневмонии. Учащиеся переведены на дистанционное обучение, сообщил глава округа Глеб Морозов.

«Школа №1 закрыта, все учащиеся перешли на дистанционное обучение. Более 10 школьников заболели внебольничной пневмонией. Также отдельные случаи заболевания регистрируются и в других учебных заведениях», — сообщил Морозов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Глава округа также обратился к родителям, отметив, что им необходимо внимательно следить за состоянием здоровья своих детей. По его словам, пневмония может протекать скрытно и иметь симптомы ОРВИ или ОРЗ, поэтому при любых признаках заболевания нужно немедленно обращаться к врачу.

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В Катайском округе Курганской области школу №1 закрыли из-за пневмонии. Учащиеся переведены на дистанционное обучение, сообщил глава округа Глеб Морозов. «Школа №1 закрыта, все учащиеся перешли на дистанционное обучение. Более 10 школьников заболели внебольничной пневмонией. Также отдельные случаи заболевания регистрируются и в других учебных заведениях», — сообщил Морозов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Глава округа также обратился к родителям, отметив, что им необходимо внимательно следить за состоянием здоровья своих детей. По его словам, пневмония может протекать скрытно и иметь симптомы ОРВИ или ОРЗ, поэтому при любых признаках заболевания нужно немедленно обращаться к врачу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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