В курганском округе закрыли школу из-за пневмонии

В Катайском округе Курганской области школу №1 закрыли из-за пневмонии. Учащиеся переведены на дистанционное обучение, сообщил глава округа Глеб Морозов.
«Школа №1 закрыта, все учащиеся перешли на дистанционное обучение. Более 10 школьников заболели внебольничной пневмонией. Также отдельные случаи заболевания регистрируются и в других учебных заведениях», — сообщил Морозов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Глава округа также обратился к родителям, отметив, что им необходимо внимательно следить за состоянием здоровья своих детей. По его словам, пневмония может протекать скрытно и иметь симптомы ОРВИ или ОРЗ, поэтому при любых признаках заболевания нужно немедленно обращаться к врачу.
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