В курганском округе закрыли школу из-за пневмонии

21 ноября 2024 в 07:26 Размер текста - 17 +

Ученики переведены на дистанционное обучение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Катайском округе Курганской области школу №1 закрыли из-за пневмонии. Учащиеся переведены на дистанционное обучение, сообщил глава округа Глеб Морозов. «Школа №1 закрыта, все учащиеся перешли на дистанционное обучение. Более 10 школьников заболели внебольничной пневмонией. Также отдельные случаи заболевания регистрируются и в других учебных заведениях», — сообщил Морозов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Глава округа также обратился к родителям, отметив, что им необходимо внимательно следить за состоянием здоровья своих детей. По его словам, пневмония может протекать скрытно и иметь симптомы ОРВИ или ОРЗ, поэтому при любых признаках заболевания нужно немедленно обращаться к врачу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Катайском округе Курганской области школу №1 закрыли из-за пневмонии. Учащиеся переведены на дистанционное обучение, сообщил глава округа Глеб Морозов. «Школа №1 закрыта, все учащиеся перешли на дистанционное обучение. Более 10 школьников заболели внебольничной пневмонией. Также отдельные случаи заболевания регистрируются и в других учебных заведениях», — сообщил Морозов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Глава округа также обратился к родителям, отметив, что им необходимо внимательно следить за состоянием здоровья своих детей. По его словам, пневмония может протекать скрытно и иметь симптомы ОРВИ или ОРЗ, поэтому при любых признаках заболевания нужно немедленно обращаться к врачу.