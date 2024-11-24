К 1 декабря в Надыме должна быть установлена главная елка
В Надыме (ЯНАО) к 1 декабря должны быть завершены работы по установке главной елки на улице Юбилейной, а также обустроены каток и горка. Об этом в соцсети сообщил мэр города Дмитрий Жаромских.
«На Юбилейной продолжаются работы. К 1 декабря все должно быть готово: обустроены каток и горка, установлены главная елка, малые архитектурные формы», — сообщил глава города в своем telegram-канале.
В Настоящее время уже идет заливка катка. Также подрядчик устанавливает праздничную елку.
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