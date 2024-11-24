24 ноября 2024
23 ноября 2024

Власти города ЯНАО назвали дату открытия главной елки. Видео

В Надыме к 1 декабря откроют главную елку и праздничные локации
© Служба новостей «URA.RU»
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К 1 декабря в Надыме должна быть установлена главная елка
К 1 декабря в Надыме должна быть установлена главная елка Фото:

В Надыме (ЯНАО) к 1 декабря должны быть завершены работы по установке главной елки на улице Юбилейной, а также обустроены каток и горка. Об этом в соцсети сообщил мэр города Дмитрий Жаромских.

«На Юбилейной продолжаются работы. К 1 декабря все должно быть готово: обустроены каток и горка, установлены главная елка, малые архитектурные формы», — сообщил глава города в своем telegram-канале.

В Настоящее время уже идет заливка катка. Также подрядчик устанавливает праздничную елку.

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В Надыме (ЯНАО) к 1 декабря должны быть завершены работы по установке главной елки на улице Юбилейной, а также обустроены каток и горка. Об этом в соцсети сообщил мэр города Дмитрий Жаромских. «На Юбилейной продолжаются работы. К 1 декабря все должно быть готово: обустроены каток и горка, установлены главная елка, малые архитектурные формы», — сообщил глава города в своем telegram-канале. В Настоящее время уже идет заливка катка. Также подрядчик устанавливает праздничную елку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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