Водитель-стрелок из Тюменской области погиб в зоне СВО

В Ялуторовске (Тюменская область) 26 ноября простятся с водителем-стрелком, погибшим в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
«Выражаем искренние слова соболезнования родным и близким в связи с гибелью участника СВО, нашего земляка Назырова Альберта Ринатовича. Ефрейтор, водитель-стрелок отделения огневой поддержки штурмового взвода погиб при выполнении задач в ходе СВО», — говорится в сообщении пресс-службы.
Прощание состоится 26 ноября в Центре национальных культур Ялуторовска. «Альберт достойно исполнил долг военнослужащего, защищая мирных граждан, рубежи нашей страны», — добавили в мэрии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!