24 ноября 2024

Водитель-стрелок из Тюменской области погиб в зоне СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание состоится 26 ноября
Прощание состоится 26 ноября Фото:

В Ялуторовске (Тюменская область) 26 ноября простятся с водителем-стрелком, погибшим в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. 

«Выражаем искренние слова соболезнования родным и близким в связи с гибелью участника СВО, нашего земляка Назырова Альберта Ринатовича. Ефрейтор, водитель-стрелок отделения огневой поддержки штурмового взвода погиб при выполнении задач в ходе СВО», — говорится в сообщении пресс-службы.

Прощание состоится 26 ноября в Центре национальных культур Ялуторовска. «Альберт достойно исполнил долг военнослужащего, защищая мирных граждан, рубежи нашей страны», — добавили в мэрии.

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В Ялуторовске (Тюменская область) 26 ноября простятся с водителем-стрелком, погибшим в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.  «Выражаем искренние слова соболезнования родным и близким в связи с гибелью участника СВО, нашего земляка Назырова Альберта Ринатовича. Ефрейтор, водитель-стрелок отделения огневой поддержки штурмового взвода погиб при выполнении задач в ходе СВО», — говорится в сообщении пресс-службы. Прощание состоится 26 ноября в Центре национальных культур Ялуторовска. «Альберт достойно исполнил долг военнослужащего, защищая мирных граждан, рубежи нашей страны», — добавили в мэрии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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