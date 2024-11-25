На Тюменскую область надвигаются 19-градусные морозы

© Служба новостей «URA.RU»
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Самым холодным днем недели станет суббота
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В Тюменской области 27 и 28 ноября ночью похолодает до -17 — -19 градусов. Такая информация указана на сайте Обь-Иртышского УГМС. 28 ноября местами прогнозируют изморозь и туман.

«На юге Тюменской области 27 ноября ночью температура опустится до -12, при прояснении до -17 градусов. Днем потеплеет до -7 градусов. 28 ноября ночью при прояснении (при малооблачном небе — прим. ред.) ожидается -19 градусов, местами туман, изморозь», — указано на сайте метеосервиса.

На протяжении недели осадков не ожидается. Самым холодным днем недели станет суббота — 30 ноября похолодает до -8 градусов.

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В Тюменской области 27 и 28 ноября ночью похолодает до -17 — -19 градусов. Такая информация указана на сайте Обь-Иртышского УГМС. 28 ноября местами прогнозируют изморозь и туман. «На юге Тюменской области 27 ноября ночью температура опустится до -12, при прояснении до -17 градусов. Днем потеплеет до -7 градусов. 28 ноября ночью при прояснении (при малооблачном небе — прим. ред.) ожидается -19 градусов, местами туман, изморозь», — указано на сайте метеосервиса. На протяжении недели осадков не ожидается. Самым холодным днем недели станет суббота — 30 ноября похолодает до -8 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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