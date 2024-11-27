Военнослужащий из ненецкого поселка ЯНАО погиб на СВО. Фото

Земляки простились с военнослужащим из ЯНАО, погибшим в зоне СВО
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В Приуральском районе ЯНАО простились с погибшим бойцом (фото из архива)
В Приуральском районе ЯНАО простились с погибшим бойцом (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Уроженец поселка Щучье Приуральского района ЯНАО Андрей Лаптандер погиб при выполнении задач СВО, вблизи Авдеевки. Земляки простились с героем 27 ноября, сообщил глава района Иван Сакал.

«Андрей служил гвардии рядовым, выполняя обязанности стрелка-радиотелефониста в штурмовой роте. Погиб выполняя свой боевой долг недалеко от Авдеевки. Его мужество и самоотверженность навсегда останутся примером для всех его сослуживцев и земляков», — написал Иван Сакал в telegram-канале.

Администрация района и лично мэр приносят соболезнования родным и друзьям героя. Он навсегда останется в памяти.

В Приуральском районе простились с рядовым гвардейской роты
В Приуральском районе простились с рядовым гвардейской роты
Фото:

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Уроженец поселка Щучье Приуральского района ЯНАО Андрей Лаптандер погиб при выполнении задач СВО, вблизи Авдеевки. Земляки простились с героем 27 ноября, сообщил глава района Иван Сакал. «Андрей служил гвардии рядовым, выполняя обязанности стрелка-радиотелефониста в штурмовой роте. Погиб выполняя свой боевой долг недалеко от Авдеевки. Его мужество и самоотверженность навсегда останутся примером для всех его сослуживцев и земляков», — написал Иван Сакал в telegram-канале. Администрация района и лично мэр приносят соболезнования родным и друзьям героя. Он навсегда останется в памяти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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