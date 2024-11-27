В Приуральском районе ЯНАО простились с погибшим бойцом (фото из архива)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Уроженец поселка Щучье Приуральского района ЯНАО Андрей Лаптандер погиб при выполнении задач СВО, вблизи Авдеевки. Земляки простились с героем 27 ноября, сообщил глава района Иван Сакал.
«Андрей служил гвардии рядовым, выполняя обязанности стрелка-радиотелефониста в штурмовой роте. Погиб выполняя свой боевой долг недалеко от Авдеевки. Его мужество и самоотверженность навсегда останутся примером для всех его сослуживцев и земляков», — написал Иван Сакал в telegram-канале.
Администрация района и лично мэр приносят соболезнования родным и друзьям героя. Он навсегда останется в памяти.
В Приуральском районе простились с рядовым гвардейской роты
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