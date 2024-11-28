Курганское правительство выбрало шесть лучших округов

Губернатор Курганской области Вадим Шумков выступил на II региональном муниципальном форуме, где обсуждались итоги 2024 года и планы на 2025 год. Несколько округов получили сертификаты от региональных властей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в курганском правительстве.
«Людям важно, есть ли работа в регионе, как растут зарплаты, и как это отражается на их доходах. За 2022 год мы с вами стали седьмыми в стране по темпам роста валового регионального продукта. По 2023 году итоги будут попозже, но мы прогнозируем, что войдем в пятерку лидеров по стране. Это тоже важнейший показатель, который совокупно оценивает весь баланс экономики, которая так или иначе касается всех, кто в регионе проживает», — рассказали в правительстве.
В рамках форума также были вручены денежные сертификаты победителям рейтинга эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2023 год. По итогам мониторинга, основанного на 41 показателе по десяти направлениям, были определены шесть лучших муниципальных образований, среди которых Шумихинский муниципальный округ занял первое место.
Остальные места распределились следующим образом:
- 2 место — Петуховский МО;
- 3 место — Половинский МО;
- 4 место — Шатровский МО;
- 5 место — Белозерский МО;
- 6 место — Далматовский МО.
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