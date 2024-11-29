Курганские хоккеисты прервали серию неудач победой над омским ХК

Курганский хоккейный клуб «Зауралье» прервал серию проигрышей, обыграв хоккеистов из Омска. Матч закончился со счетом 5:2 в пользу курганцев, сообщили в пресс-службе ХК.
«Провели хороший матч, забили шайбы и одержали нужную и важную победу на родном льду. „Зауралье“ (Курган) — „Омские Крылья“ (Омск) — 5:2. Дали небольшой шанс сопернику в конце второго периода, но контролировали ход игры и забивали в нужные моменты», — сообщили в telegram-канале курганского клуба.
Голы забили:
- 1:0 — Павел Тютнев (А. Агапов, 15:59);
- 2:0 — Павел Тютнев (И. Ширяев, 19:12, бол.);
- 3:0 — Камиль Шиафотдинов (Е. Круженков, 20:09);
- 3:1 — Тимур Ахунов (П. Леука, А. Ковалев, 26:06);
- 3:2 — Михаил Патрикеев (В. Малов, А. Перфильев, 39:40);
- 4:2 — Егор Круженков (М. Веревкин, К. Тагиров, 47:17).
- 5:2 — Михаил Решетько (А. Комаристый, 55:15).
Сообщалось, что ХК «Зауралье» потерпел третье поражение подряд, уступив команде «Югра» из Ханты-Мансийска. Матч закончился со счетом 3:2. В клубе отметили, что допустили серьезные ошибки в обороне.
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